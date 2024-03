Boston Celtics satte et forspring på 22 point over styr i de sidste ni minutter mod Cleveland Cavaliers.

Med selvtillid fra en lang sejrsrække og med en føring på 22 point i fjerde og sidste periode var der intet, der tydede på, at Boston Celtics skulle komme i problemer i udekampen mod Cleveland Cavaliers i Den Nordamerikanske Basketliga, NBA, natten til onsdag.

Men med en forrygende slutspurt i de sidste ni minutter arbejdede hjemmeholdet sig tilbage fra 71-93 og endte med at vinde 105-104. Det er det største comeback i fjerde periode, Cavaliers nogensinde har præsteret.

Dean Wade indtog hovedrollen ved at lave 20 point i sidste periode. Det var også ham, der scorede de afgørende point til slutresultatet 19 sekunder før tid.

- Det føles godt. Mine holdkammerater har tillid til, at jeg kan sætte de skud, siger Wade ifølge AFP.

For Boston Celtics markerede det forbløffende kollaps afslutningen på en successtime, der havde indbragt 11 sejre på stribe.

- Det er det, der sker, når du ikke matcher modstanderens energi og ikke får lukket dem ned. Hatten af for Dean Wade. Han var flyvende, men vi skulle have vundet den kamp. Vi har sjældent set et hold komme tilbage på den måde, siger Celtics' Jaylen Brown.

Eller som holdets træner, Joe Mazzulla, formulerer det:

- Vi gik bare kolde.

Trods nederlaget er Boston Celtics fortsat sæsonens klart bedste hold i NBA med 48 sejre i 61 kampe. Cleveland Cavaliers er på tredjepladsen i ligaens østlige halvdel med 40 sejre.

