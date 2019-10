Mikaela Shiffrin (24) og Mathieu Faivre (27) var et stjernepar i det alpine-miljø.

Nu er de gået fra hinanden.

Det bekræfter den amerikanske superstjerne Shiffrin overfor Blick.

»Meget få mennesker har kendt til det, men jeg tror, ​​det er tid til at fortælle det. Vi tog hver til sit i sommer,« siger Shiffrin til Blick.

Den amerikanske 24-årige Shiffrin har vundet sindssyge 60 alpine-løb og forventes at bryde alle rekorder, hvis hun holder sin karriere i gang.

Shiffrin har tidligere talt om, hvor vigtig den franske alpinist har været for hende. Under vinter-OL i Pyeongchang sidste år sagde den amerikanske 24-årige, at det var vigtigt for hende, at hendes kæreste forstod, hvad det betød at være en topatlet:

»Han forstår mig. Han er også en af ​​de bedste alpine-skiløbere i verden, så han forstår det stress og pres, vi lever under,« fortalte hun på en pressekonference i Sydkorea.

Mathieu Faivre har tidligere vundet VM-guld og flere cup-sejre.

Sidste år håbede han på et stort OL, men efter et skuffende OL, blev han bedt om at pakke kufferterne og tage hjem til Frankrig efter, at have krirtiseret det franske hold.

Shiffrin og Faivre blev et par mod slutningen af ​​2017-sæsonen.

Ingen af de to stjerne alpine-skiløbere har ønsket at kommentere yderligere på bruddet mellem dem.

Mikaela Shriffin er født den 13. marts 1994 i Colorado i USA.