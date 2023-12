»Svømmehallen. Bygningen. Sportshallen. Omklædningsrummene. Styrkelokalet. Receptionen. De gamle kontorer. Cafeteriet. Alt er smadret.«

Sådan lyder den hjerteskærende beretning fra Hervé Beddeleem, der er administrerende direktør i basketball-klubben BCM Gravelines-Dunkerque.

25. december fik han og resten af byen Gravelines sig den værst tænkelige julegave, da et utroligt flammehav åd klubbens hjemmebane, Sportica, der blev jævnet med jorden under en enorm brand.

Men det er ikke kun Beddeleem, der er rystet. For nyheden har ramt resten af byen som et granatchok. Du kan se en video af branden nederst i artiklen.

Le jour d après



Voici à quoi ressemble Sportica 24h après l incendie



Des clichés qui font froid dans le dos quand on repense à tous les moments exceptionnels vécus dans cette salle



Merci encore pour les milliers de messages de soutien que nous recevons #TousBCM pic.twitter.com/OvBSSBonbg — BCM Basketball (@BCMBasket) December 26, 2023

»Vi er nøgne, og fysioterapeuten har ikke engang udstyr nok til at tape noget op. Hvis det her var sket under en kampdag, havde det været frygteligt, selvom man ikke kan vide, hvad der var sket,« fortsætter Beddeleem i L'Équipes spalter.

Cirka 100 brandmænd kæmpede en heltemodig kamp mod flammerne, der bredte sig på rekordtid på grund af voldsomme vindstød. Heldigvis var der ingen mennesker til stede i hallen.

Men indsatsen, hvor to kom lettere til skade, var ikke nok til at redde hallen, der havde huset 40 års fransk sportshistorie.

Da hele landet sad til julemiddag (julen afholdes typisk 25.12 i Frankrig, red.) blev Gravelines' sportshjerte omdannet til et kæmpe bål, hvor der nu kun er sørgelige rester tilbage.

Siden branden er unge som gamle, par og nysgerrige gået forbi den totalsmadrede bygning, der minder om noget fra en krig. Flere af dem med tårer i øjnene.

Nu skal BSM Gravelines-Dunkerque have fundet ud af, hvor klubben kan genhuses, til man har sin egen hjemmebane igen.

Men det er næppe det eneste problem.

Spillertruppen har fået fri indtil 3. januar, men alle klubbens spillertrøjer, sko og bolde gik op i røg, da Sportica blev tilintetgjort af den massive brand.

Du kan se flere billeder fra mareridtet her og her.