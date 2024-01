Golden State Warriors-assistenttræneren Dejan Milojevic er gået bort under tragiske omstændigheder.

Han blev 46 år.

Tirsdag aften blev han indlagt efter et pludseligt og alvorligt helbredsmæssigt svigt på en restaurant i amerikanske Salt Lake City, hvor han og resten af holdet var på udebanetur for at møde Utah Jazz.

Ifølge ESPN var flere spillere og trænere vidne til den voldsomme episode, og nu er Milojevic altså død. Ifølge flere medier er der tale om et hjertestop.

Dejan Milojevic (th.) ses her i aktion for Partizan Beograd. Foto: Koca Sulejmanovic/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Dejan Milojevic (th.) ses her i aktion for Partizan Beograd. Foto: Koca Sulejmanovic/AFP/Ritzau Scanpix

Dejan Milojevic havde også en stor spillerkarriere bag sig, hvor han blandt andet blev europamester med Yougoslavien i 2001.

Nu strømmer det ind med hyldester på sociale medier, eksempelvis fra Golden State Warriors selv.

»Vi er fuldstændig knuste over Dejan Milojevics pludselige død,« skriver klubben på X.

»Det er et chokerende og tragisk slag for alle, der er forbundet med Warrios, og en utrolig svær tid for hans familie, venner og os, som havde den utrolige fornøjelse at arbejde med ham.«

»Vi sørger med og for hans kone, Natasa, og deres børn Nikola og Masa.«

Foruden Valencia nåede Dejan Milojevic at bære Zeleznik Beograd, Buducnost Podgorica, Galatasarays og Partizan Beograds trøjer.

Sidstnævnte skriver, at »selv de største fightere forlader os nogle gange.«

Kampen mellem Golden State Warriors og Utah Jazz, som planmæssigt skulle afvikles onsdag aften lokal tid, er blevet udsat.