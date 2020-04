Anish Giri tog først pegefingeren op foran munden for at tysse på sin modstander.

Bagefter fejrede han sin højst uventede sejr med et par akavede hop med armene i vejret.

Han havde nemlig lige besejret verdens bedste skakspiller, norske Magnus Carlsen.

Du kan se Giris reaktion i tweetet i bunden af artiklen.

Magnus Carlsen under nederlaget til det iranske supertalent Alireza Firouzja (tv.). I baggrunden går Anish Giri, som skulle slå verdensmesteren knap 10 dage senere. Foto: KOEN SUYK Vis mere Magnus Carlsen under nederlaget til det iranske supertalent Alireza Firouzja (tv.). I baggrunden går Anish Giri, som skulle slå verdensmesteren knap 10 dage senere. Foto: KOEN SUYK

Kampen var på papiret meget ulige. Bare ikke i Giris favør.

Inden kampen gav en Giri-sejr således pengene 13 gange igen hos en spiludbyder, mens oddset lød på 1,15 for en Carlsen-sejr.

Men Giri overraskede og slog verdensmesteren. Det gjorde han på trods af, at Carlsen inden opgøret havde vundet sine fire første - modsat Giri, der havde tabt alle sine, og dermed var uden chance for at gå videre til semifinalerne i Magnus Carlsen Invitational-turneringen.

Det er kun knap 10 dage siden, at den norske verdensstjerne led et andet overraskende nederlag. Da tabte til den kun 16-årige skakkomet, Alireza Firouzja.