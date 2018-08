Wrestling-verdenen er blevet ramt af stor sorg i starten af denne uge. For på blot ét døgn er tre af de helt store navne gået bort.

Der er tale om Brian Christopher Lawler, Brickhouse Brown og Nikolai Volkoff. Det skriver News Australia.

Lawler blev søndag fundet død i sin fængselscelle, og på trods af hjertemassage fra fængselsbetjentene stod hans liv ikke til at redde. Han blev blot 46 år gammel og sad varetægtsfængslet for spirituskørsel.

Brickhouse Brown døde også søndag blot 57 år gammel som følge af en kræftsygdom, og samme dag døde Nikolai Volkoff i en alder af 70 år kort tid efter, han blev udskrevet fra hospitalet. Han var særligt stor i 1980'erne.

Og de tre dødsfald har fået flere til at reagere på de sociale medier.

'Er ked af at høre, at Nikolai Volkoff, Brian Christopher og Brickhouse Brown er gået bort. En meget trist dag i sportens historie,' skriver wrestleren Kurt Angle på Twitter.

Sorry to hear the passings of Nikolai Volkoff, Brian Christopher and Brickhouse Brown. A very sad day in the history of Sports Entertainment. #RIP — Kurt Angle (@RealKurtAngle) 29. juli 2018