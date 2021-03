Der blev sendt chokbølger gennem størstedelen af NBA lørdag aften.

For Los Angeles Lakers-superstjernen LeBron James er nemlig ude på ubestemt tid, efter han lørdag pådrog sig en alvorlig ankelskade i et 94-99-nederlag til Atlanta Hawks.

Ifølge de seneste meldinger kan skaden vise sig at være så alvorlig, at sæsonen kan være slut for den 36-årige verdensstjerne.

'Intet gør mig mere vred og ked af det end ikke at være tilgængelig for mine holdkammerater,' skriver han på Twitter, hvor han prøver at bevare optimismen:

Den 203 centimeter høje forward fra Los Angeles Lakers blev sendt i gulvet i et sammenstød med Atlanta Hawks' Solomon Hill lørdag.

'Det gør ondt både fysisk og psykisk lige nu. Vejen til bedring begynder nu. Jeg er tilbage snart. Det vil være, som om jeg aldrig var væk.'

Det var i andet quarter, at uheldet var ude, da LeBron James kolliderede med Atlantas Solomon Hill.

Herefter tog Lakers-stjernen sig til sin højre ankel og vred sig i smerte på gulvet i Staples Center.

Han vendte for en kort stund tilbage til kampen og lavede en enkelt trepointscoring, før han dog måtte give op og humpe ud i omklædningsrummet.

En scanning viste senere, at der er tale om en kraftig forstuvning af anklen. Det rapporterer ESPN ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det kan tage alt fra et par uger til flere måneder at komme sig oven på en ankelforstuvning, alt afhængig af hvor alvorlig den er.

Derfor er det lige nu uvist, om LeBron James har spillet sin sidste kamp i denne sæson.

De forsvarende NBA-mestre fra Los Angeles Lakers ligger i øjeblikket på en tredjeplads i Western Conference med cirka to måneder tilbage inden slutspillet.