At vurderingen fra ITTF skulle lyde som den gjorde, havde Sophie Walløe ikke lige regnet med:

»Selv om man kender risikoen, når man som klasse 10-spiller (dem med lavest handicap) skal testes, så var det uventet og en hård dom at få her dagen før EM, som jeg har trænet frem imod. Jeg synes, timingen er urimelig, ikke kun over for mig selv, men også over for alle dem, der står bag mig og har satset på mig, siger Sophie Walløe til Parasport Danmarks hjemmeside.

I søndags fik bordtennisspilleren så mulighed for at få en 'second opinion'. Det takkede Walløe og Lykke Guldbrandt, ansvarlig for klassifikation i Parasport Danmark, ja til:

»På en halv time fik Sophie ødelagt sin parabordtenniskarriere, så vi takkede ja til en test mere. Det andet panel foretog også en masse test, men der var uoverensstemmelser i måden, de blev lavet på i første og anden omgang. Derfor appellerer vi afgørelsen til det internationale forbund,« siger Lykke Guldbrandt til DR.

i 2016 blev Sophie Walløe nummer fire ved de Paralympiske Lege i Rio De Janeiro, og hun har arbejdet benhårdt lige siden for at kæmpe med om medaljer ved de Paralympiske Lege i Tokyo i 2020. Et arbejde der kan gå spildt, og en drøm der nu er i stor fare:

»De sidste tre år har stort set alle valg, jeg har taget, været med PL 2020 i baghovedet. Lige siden Rio har jeg set frem til Tokyo, det er enhver atlets drøm at være med til legene, og Rio var en fantastisk oplevelse for mig. Efter jeg fik fjerdepladsen, har jeg haft endnu mere blod på tanden og ville gå efter en medalje næste år.«

»Chancerne var gode efter VM-sølvet, og PL har bare været mit helt store mål.Man skal have lidt respekt for sportens verden, når man ved, hvad en beslutning som denne knap et år før PL, betyder for en atlet, der har satset så meget på sporten,« slutter Sophie Walløe.

Nu venter Sophie Walløe svar på hendes appel på afgørelsen hos det internationale forbund, men om appellen går igennem inden PL i 2020 ved Parasport Danmark ikke.