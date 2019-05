En konkurrence fangede Chih Han Mas opmærksomhed på nettet. Opgaven lød: Design Eremitageløbets medalje.

Chih Han Ma kendte meget lidt til verdens ældste motionsløb og havde ikke været i Dyrehaven siden en skoleidrætsdag, hvor der var arrangeret et løb i skoven. Men konkurrencen lød spændende.

Ikke blot var det hans design, Eremitageløbets ledelse valgte til årets medalje. Den 33-årige bioanalytiker fra Vanløse er også begyndt at løbetræne og skal søndag 6. oktober for første gang være med i Eremitageløbet.

»Min tvillingbror, lillesøster og lillebror skal også deltage. Det bliver en hyggelig familietur,« siger Chih Han Ma, der er født i Danmark af kinesiske forældre.

»Jeg havde ikke ventet at vinde, men er selvfølgelig glad og stolt. Jeg har ikke prøvet at designe noget før. Det har været en sjov udfordring. Jeg synes også, jeg har lært noget.«

Hans medalje symboliserer fællesskab, motion og natur, og båndet er holdt i en grøn og hvid farve, der skal fremhæve natur og energi.

»Designet skal motivere flere mennesker til at løbe for sundhed og velvære og deltage i Eremitageløbet. Jeg glæder mig til at få medaljen hængt om halsen,« siger Chih Han Ma.

Den eneste ændring, E-løbets ledelse har foretaget på Chihs design, er at give en af løberne et pandebånd på for at ære løbets rekordholder og firdobbelte vinder, legendariske Henrik Jørgensen.

Sådan ser Chih Han Mas E-løbsmedalje ud. Den symboliserer fællesskab, motion og natur. Vis mere Sådan ser Chih Han Mas E-løbsmedalje ud. Den symboliserer fællesskab, motion og natur.

E-løbsambassadøren, som løb med bandebånd for at holde de lange lokker fra øjnene, døde 26. januar af et hjertestop under et træningsløb på sit elskede Bornholm.

B.T. mødte Chih Han Ma ved den røde port ved Fortunen, og han benyttede lejligheden til at løbe sin første tur i den ikoniske skov siden skoleidrætsdagen for omkring 20 år siden.

Eremitageløbet fejrede sidste år 50 års jubilæum, og løbet, der startede motionsbevægelsen, er siden 1969 gennemført af 667.886 løbere i alderen 4-96 år. Et svimlende tal, ingen havde drømt om i løbets barndom.

11.379 løbere passerede i 2018 målstregen efter at have gennemført de klassiske 13,3 kilometer på den smukke rute gennem dyrenes skov. 23 motionspionerer har været med alle 50 år og blev hyldet inden starten og ved en efterfølgende jubilæumsfest på Berlingske.

Eremitageløbet startede motionsbevægelsen og løbes for 51. gang. Tilmeld dig motionsfesten i Dyrehaven påwww.elob.dk. Vis mere Eremitageløbet startede motionsbevægelsen og løbes for 51. gang. Tilmeld dig motionsfesten i Dyrehaven påwww.elob.dk.

Eremitageløbet er en gigantisk motionsfest i en skov, som kom på Unescos verdensarvliste i 2015. Snyd ikke dig selv for en storslået oplevelse i Frederik den Tredjes parforcejagtpark. Som skovfoged og dyrenes talsmand, Torben Christiansen, siger:

»Det er et paradoks, at Dyrehaven har overlevet 350 år. Den er ikke blevet kørt over af byudviklingen, men har bevaret sin ro, udstråling og naturkvalitet.«

Skoven med de 2.000 stykker hjortevildt er ikke en almindelig skov. Den har en plads i alle danskeres bevidsthed, og Eremitageløbets rute med Eremitageslottet som centrum er utvivlsomt Danmarks smukkeste.

»Det var måske vores største sejr, at vi i 1969 fik lov at løbe i Dyrehaven,« siger E-løbets idémand, hjertelægen Peter Schnohr.

Eremitageløbet arrangeres af Københavns Idræts-Forening og Københavns Skiklub med B.T. som mediepartner. Læs mere og tilmeld dig det 51. E-løb søndag 6. oktober på www.elob.dk