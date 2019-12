Det endte uden skrammer af betydning.

Men det var ikke mange centimeter fra en øjenskade hos en ellers overlykkelig nyslået brudgom Lasse Sjørslev, da han uden for Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde for at fejre vielsen og sin brud Josefine Høgh gav den gas med en flaske mousserende Cremant og tilhørende champagnesabel.

‘Pas på: Der skydes,’ grinede han advarende, inden han i en glidende og hurtig bevægelse førte den skarpe sabel opad flaskehalsen for at åbne ‘boblerne’ med vaskeægte swung.

Og swung var der.

Lasse Sjørslev fik sig en forskrækkelse, da han poppede parets champagne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lasse Sjørslev fik sig en forskrækkelse, da han poppede parets champagne. Foto: Bax Lindhardt

Lidt for meget faktisk, for flasken eksploderede simpelthen mellem hænderne på ham. Og et lille stykke glasskår ramte ham på højre kind lige under øjet, så blodet flød.

Det lod han sig nu ikke mærke med.

Ligesom flasken eksploderede han nærmest også - i et grin.

Det gjorde de nærmeste også, og mens Josefine Høgh kunne duppe ham lidt på kinden, kom der hurtigt hjælp fra en af gæsterne, som stod klar med et lommetørklæde.

Forude venter nu bryllupsfesten på Lundsgaard Gods for 130 indbudte gæster.

Udover brudeparrets familie deltager blandt mange andre Brian Laudrup og hans kone Mette og parrets børn Rasmine og Nicolai, tv-værterne Cecilie Beck, Cecilie Frøkjær, Mette Cornelius, Janni Pedersen og hendes mand journalist Kim Faber, instruktør Martin Miehe-Renard og hans hustru Karin Jagd, skuespiller Stephania Potalivo, politisk kommentator Søs Marie Serup og tidligere tv-vært Søren Kaster.