Normalt er hun egentlig fuldstændig ligeglad med den opmærksomhed, der kommer på godt og ondt.

For det er en del af jobbet.

Men mandag nåede danske dressurstjerne Cathrine Laudrup-Dufour sin grænse, efter hun endnu en gang oplevede falske rygter blive spredt på det sociale medie Reddit.

På reddit kunne Cathrine Laudrup-Dufour læse, at brugere via 'pålidelige kilde' skulle have hørt, OL-rytteren havde lavet huller i munden på sin hest Nox.

»Jeg synes, at det var for groft at skrive, at man gennem en ‘pålidelig’ kilde havde hørt, at jeg skulle have lavet huller i munden på min hest. Det havde jeg brug for at afkræfte,« siger Cathrine Laudrup-Dufour til B.T. og tilføjer:

»Det ville jeg ikke stå på mål for.«

Anklagen på Reddit valgte Cathrine Laudrup-Dufour også at svare på gennem en story på sin Instagram, hvor hun viste hestens mund for at afkræfte anklagen.

Foto: Instagram: Cathrine Laudrup-Dufour Vis mere Foto: Instagram: Cathrine Laudrup-Dufour

Og så valgte hun endda at blande sig i kommentarsporet under Reddit-opslaget.

»Det er for nemt, fordi det er anonymt derinde, og at man kan sprede falske rygter er bare så stridt. Som jeg også skrev derinde, så skal folk skrive til mig personligt. For så kan jeg be- eller afkræfte,« fortæller hun.

For den danske dressurstjerne er det ikke nyt, at hun oplever falske rygter blive spredt.

I september 2022 fortalte Cathrine Laudrup-Dufour, hvordan de mange angreb påvirkede hendes bedre halvdel, Rasmine Laudrup-Dufour.

»Det er tarveligt at hænge folk ud, jeg har også været ked af det, de gange Rasmine er blevet hængt ud. Det er ubegrundet,« siger hun og fortæller, at parret i dag er blevet bedre til at lukke de negative rygter ude.

»Rasmine og jeg er gode til at stå sammen. Vi prøver at heppe på vores team, på vores venner, kolleger og familie – bare løfte dem op, hvis de opnår noget.«