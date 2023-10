De mødtes til et stort stævne i august 2019, og det slog gnister nærmest med det samme.

Det har Cathrine Laudrup-Dufour og Rasmine Laudrup-Dufour, der i dag er gift, tidligere fortalt.

Og i et interview med Femina fortæller førstnævnte, hvordan det var hende, der tog det store skridt for at finde ud af, hvad der egentlig skulle ske mellem dem.

For mens dressurstjernen ikke ville presse for meget på, da det var første gang, Rasmine Laudrup-Dufour var faldet for en kvinde, havde hun også brug for at høre, hvor hun stod, da hun var faldet for hende.

Og det store spørgsmål kom til en julefest for personale og venner, fortæller hun i interviewet.

»Så jeg spurgte hende ærligt: 'Vil du mig eller ej? Du behøver ikke at udbasunere det for hele verden, men jeg må vide, hvad du føler?'. For hvis det ikke var gengældt, ville jeg blive nødt til at rejse langt væk. Mit hjerte ville være knust.«

Men som bekendt var kærligheden gengældt, og i september 2020 tog Rasmine Laudrup-Dufour endda fusen på sin kæreste i forbindelse med et stævne. Her gik hun nemlig på knæ og fik et stort 'ja'.

Parret er siden flyttet til deres egen gård i Nordsjælland, hvor de driver deres forretning og deler deres fælles passion for heste og ridesport.

Cathrine Laudrup-Dufour og Vamos Amigos til sidste års VM i dressur. Foto: Friso Gentsch/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Cathrine Laudrup-Dufour og Vamos Amigos til sidste års VM i dressur. Foto: Friso Gentsch/AP/Ritzau Scanpix

Både i sin nye bog 'Passage' men også i interviewet fortæller Cathrine Laudrup-Dufour, hvordan hun er trådt ind i en fantastisk svigerfamilie, hvor hun har oplevet en stor kærlighed.

Mens Rasmine Laudrup-Dufour er springrytter på højt niveau, var Cathrine Laudrup-Dufour med til OL i både 2016 og 2021.

Om hun kommer med til Paris næste år, vil tiden vise. Hun har senest investeret i tophesten Mount St John Freestyle, der tidligere har været blandt de bedste i verden.

Hesten har tidligere redet til flotte 89,505 procent i den sværeste klasse af dem alle – Grand Prix Freestyle – men den var ikke med ved OL i Tokyo, da Charlotte Dujardin valgte at satse på en anden hest.

Emma Blundell har tidligere udtalt, at hun drømmer om at se Freestyle ved OL i Paris, og nu er der altså blevet åbnet op for den mulighed.