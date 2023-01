Lyt til artiklen

Cathrine Laudrup-Dufour er ikke kun en dressurrytter i verdensklasse.

Det ved hun godt.

For med til jobbet – og nu ægteskabet til fodboldlegenden Brian Laudrups datter, Rasmine – hører en stor sjat opmærksomhed på sociale medier. På godt og ondt.

Den overvældende interesse mærker hun selv med sine 284.000 følgere på Instagram, og netop den enorme bevågenhed får hende til at sende et klokkeklart budskab. Det siger hun i det seneste nummer af Idrætsliv.

Cathrine Laudrup-Dufour og Rasmine Laudrup-Dufour. Foto: Keld Navntoft Vis mere Cathrine Laudrup-Dufour og Rasmine Laudrup-Dufour. Foto: Keld Navntoft

»Det er en hård verden, og det bliver sværere og sværere at lægge ærlige ting op, for der er så meget hate! Hvis man er for personlig i det, man lægger op, så vil man føle, at man bliver ramt på sin person, når folk fyrer deres sindssyge ting af,« fastslår Cathrine Laudrup-Dufour til Danmarks Idrætsforbunds (DIF) magasin og råber op.

Med tiden har Cathrine Laudrup-Dufour lært, at hendes sociale medier skal bruges professionelt og til forretning. Og ikke til familielivet.

Derfor deler hun aldrig indhold om hende selv og Rasmine i familiens lag. Alligevel er hun bevidst om én ting.

Når man ud til så mange mennesker, som hun gør, forpligter det.

»Jeg ved hundrede procent, at jeg har et ansvar, og jeg vil helst ikke ud at lave ‘en Bendtner’ – selvom han gjorde det fantastisk,« fortæller Cathrine Laudrup-Dufour med henvisning til den tidligere fodboldspillers eskapader uden for banen.

At være rollemodel er noget, der ligger den 30-årige dressurstjerne meget på sinde. Men hun ved også, at interessen for hendes og Rasmines privatliv kan tage overhånd.

Tidligere har parret eksempelvis bedt om fred, da mange nysgerrige og ubudne gæster kiggede forbi deres gård i Fredensborg, hvor parret bor og tager sig af de 20 heste, de arbejder med.

