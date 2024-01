Til sommer venter årets helt store højdepunkt for mange sportsudøvere: OL i Paris.

Og for den danske dressurrytter Cathrine Laudrup-Dufour er det ingen undtagelse.

Hvis alt går efter planen, skal hun deltage i dressurkonkurrencen, der afvikles ved Frankrigs største slot, Château de Versailles.

Til Billed-Bladet fortæller rytteren, at hun »må nive sig selv i armen« over at skulle deltage ved den store sportsbegivenhed, hvor hun håber at få massiv støtte hjemmefra.

Cathrine og Rasmine Laudrup-Dufour. Foto: Keld Navntoft Vis mere Cathrine og Rasmine Laudrup-Dufour. Foto: Keld Navntoft

»Jeg håber naturligvis, at nogle af de mennesker, jeg har nær, skal med til OL. Jeg ved allerede, at en hel del af min familie har købt billetter og sikret sig hotel og alt sådan noget,« siger hun og fortsætter:

»Man skal være ude i god tid. Men det bliver også noget specielt, fordi det har jeg ikke prøvet før på den måde. En ting er ens meget nære, men også det generelt at have danskere omkring sig i bybilledet tror jeg bliver ganske, ganske særligt.«

Cathrine Laudrup-Dufour har haft sig et ganske forrygende år – både med og uden hesten ved sin side.

I december blev hun gift for anden gang med sin udkårne, Rasmine Laudrup-Dufour.

Vielsen og festen blev holdt på Kokkedal Slot, og blandt gæsterne var blandt andre hele Laudrup-klanen, heriblandt Michael Laudrup, Rebecca Laudrup, Mads Laudrup, Andreas Laudrup, ligesom den ene bruds far Brian Laudrup og storebror Nicolai Laudrup selvsagt også var med.