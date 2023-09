Hun har gjort det før. Og nu har den danske dressurstjerne Cathrine Laudrup-Dufour gjort det igen.

For i weekenden red hun på banen i en af de sværeste klasser af dem alle, Grand Prix, på hesten Vividus.

Det er intet mindre end den fjerde hest, den danske toprytter selv har skolet, og det har hun indtil videre gjort godt.

For i debuten fik ekvipagen 71,6 procent, hvilket betød, de red sig ind på førstepladsen i klassen.

'Vividus gik sin første Grand Prix nogensinde i dag. Han var så sej på banen, og jeg kunne virkelig ride og vise ham vejen gennem hele programmet. Der var nogle dyre fejl, ja, men jeg er simpelthen så stolt af min otteårige dreng, der stadig vandt med over 71 procent,' lyder det fra dressurrytteren på Instagram.

Cathrine Laudrup-Dufour takker desuden det store hold hun altid har i ryggen for altid at tro på hende.

Hun bliver på Instagram også hyldet af sin hustru Rasmine Laudrup-Dufour med ordene: 'Endnu en Grand Prix-hest, min hustru har lavet. Stolt!'

Cathrine Laudrup-Dufour har tidligere redet hestene Atterupgaards Cassidy, Bohemian og Vamos Amigos helt til tops i dressursporten.

Cathrine Laudrup-Dufour til VM i august 2022 på hesten Vamos Amigos. Foto: Friso Gentsch/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Cathrine Laudrup-Dufour til VM i august 2022 på hesten Vamos Amigos. Foto: Friso Gentsch/AP/Ritzau Scanpix

Førstnævnte er blevet pensioneret, Bohemian – som hun red OL på i 2021 – er blevet solgt, og Vamos Amigos er nu sendt tilbage til sin ejer, den engelske Pidgley-familie.

Dermed stod Laudrup-Dufour uden en Grand Prix-hest inden næste års OL i Paris, men det ser i den grad ud til, den danske stjerne atter er godt på vej.

Hun har tidligere ligget nummer henholdsvis to og tre på verdensranglisten, og på Vamos Amigos var hun sidste år med til at vinde VM-guld for hold samt en individuel VM-sølvmedalje.

Ranglisten toppes lige nu af den tyske OL-guldvinder Jessica von Bredow-Werndl, mens danske Nanna Skodborg-Merrald ligger nummer to med Blue Hors Zepter.