Caster Semenyas kamp for at undgå medicinering mod et højt testosteronniveau fortsætter, men fattes midler.

Den dobbelte OL-guldvinder i 800-meterløb Caster Semenya har brug for økonomisk hjælp i forbindelse med sin forestående høring i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det siger hun fredag på et pressemøde i Johannesburg.

- Vi mangler midler. Der skal flyves en masse eksperter ind til høringen, og det skal vi betale for. Alle bidrag vil gøre en stor forskel, siger den omstridte mellemdistanceløber.

I de seneste fem år har hendes juridiske kamp tæret på økonomien, og hendes sportslige karriere har været sekundær for hende.

World Athletics indførte i 2018 et krav om, at kvindelige atleter med et højt testosteronniveau skal nedbringe niveauet af det mandlige kønshormon testosteron ved medicinsk hjælp, hvis de vil stille op i konkurrencer.

Caster Semenya har nægtet at tage den testosteron-nedbringende medicin og er i stedet gået rettens vej. Nu skal Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol som sidste instans afgøre tvisten.

To gange tidligere er domme i sagen faldet ud til fordel for World Athletics.

Sydafrikaneren tabte i første omgang en appelsag ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS), der har hjemme i Schweiz. Senere fik en appelsag i den schweiziske forbundsdomstol samme udfald.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol slog i juli sidste år fast, at Semenya var blevet udsat for diskrimination i det schweiziske retssystem, og at hun derfor burde få lov til at føre sagen igen.

Menneskerettighedsdomstolen har ikke taget stilling til, om World Athletics' hormonkrav er rimeligt, men det skal den nu.

Det er de schweiziske myndigheder, der med støtte fra World Athletics har ønsket at føre sagen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Domstolens afgørelse kan ikke appelleres.

33-årige Semenya vandt OL-guld i 800-meterløb i London i 2012 og gentog bedriften fire år senere i Rio. Hun har desuden vundet VM-guld tre gange.

