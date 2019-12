Wada valgte 9. december at udelukke Rusland i fire år. Rusland er uenig i afgørelsen, som CAS skal behandle.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) skal afgøre, om Ruslands udelukkelse fra alle internationale sportsbegivenheder i fire år skal stå ved magt.

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) valgte 9. december at udelukke russerne, men torsdag meddelte Ruslands Antidopingagentur (Rusada), at det ikke er enig i afgørelsen, skriver nyhedsbureauet Tass.

Det betyder, at Wada skal indberette sagen for CAS.

Afgørelsen fra Wada blev begrundet med, at Rusland fra et laboratorie i Moskva har manipuleret med dopingdata, som blev sendt videre til Wada.

Straffen vil betyde, at Rusland som nation går glip af blandt andet OL i 2020 samt vinter-OL i 2022.

Sagen skal behandles i CAS' førsteinstans og vil officielt blive indbragt for domstolen inden for 10 til 15 dage. Derefter venter en sagsbehandling af ukendt varighed.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har tidligere kaldt Wadas afgørelse for "politisk motiveret", og på et pressemøde torsdag kræver han, at landet kan konkurrere under eget flag.

- Efter min mening er denne beslutning (om udelukkelse, red.) ikke kun urimelig, men den går også imod sund fornuft.

- Wadas beslutning modsiger de olympiske vedtægter. Hvis der ikke er et retskrav mod Den Russiske Olympiske Komité (ROC), må de nationale hold konkurrere under det nationale flag, siger præsidenten ifølge Tass.

/ritzau/