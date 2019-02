Den Internationale Sportsdomstol har fredag afsluttet et ugelangt retsmøde i sagen om løberen Caster Semenya.

Skal kvindelige atleter med et højt niveau af mandlige kønshormoner tvinges til kunstigt at sænke deres testosteronniveau?

Det har været spørgsmålet i et ugelangt retsmøde hos Den Internationale Sportsdomstol (CAS), der sluttede fredag.

CAS kalder sagen for en af de mest afgørende sager hos sportsdomstolen.

- Panelet vil nu begynde sine overvejelser i denne sag, der kan betragtes som en af de mest afgørende CAS-sager, står der i en pressemeddelelse fra sportsdomstolen.

Sagen udspringer af, at den sydafrikanske løber Caster Semenya og Det Sydafrikanske Atletikforbund har klaget over et tiltag fra Det Internationale Atletikforbund (IAAF).

Tiltaget går ud på, at atleter som Semenya, der har et højt niveau af mandlige kønshormoner, skal tage hormonnedsættende medicin for at kunne konkurrere på eliteplan blandt kvinder.

CAS skriver, at den senest 26. marts vil komme med en afgørelse i sagen, og afgørelsen bliver en vigtig rettesnor for atleter med samme forudsætninger som Semenya.

Hun var selv hovedperson ved retsmødet, der startede mandag og har haft en bred vifte af eksperter og vidner. Ifølge pressemeddelelsen fra CAS fik Semenya det sidste ord, inden retsmødet sluttede fredag.

På Twitter skriver Semenya fredag eftermiddag:

- Elsk dig selv, for den du er.

Den 28-årige sydafrikaner har vundet guld i 800 meterløb ved både OL, VM og diverse andre stævner og står noteret for den fjerdebedste tid på distancen nogensinde blandt kvinder.

1 minut og 54,25 sekunder lyder hendes bedste tid.

/ritzau/