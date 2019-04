Onsdag afgør CAS, om kvindelige atleter med højt testosteronniveau skal tvinges til at tage hormonmedicin.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) har atter udskudt afgørelsen i en sag om, hvor vidt kvindelige atleter med et højt niveau af mandlige kønshormoner skal tvinges til kunstigt at sænke deres testosteronniveau.

Afgørelsen er udskudt til onsdag 1. maj klokken 12, oplyser CAS mandag.

I første omgang var det meldt ud, at der ville falde en afgørelse 26. marts, men afgørelsen blev siden skubbet til slutningen af april og er nu udskudt yderligere.

Sagen udspringer af, at den sydafrikanske løber Caster Semenya og Det Sydafrikanske Atletikforbund har klaget over et tiltag fra Det Internationale Atletikforbund (IAAF).

Tiltaget går ud på, at atleter som Semenya, der har et højt niveau af mandlige kønshormoner, skal tage hormonnedsættende medicin for at kunne konkurrere på eliteplan blandt kvinder.

CAS har tidligere kaldt sagen for en af de mest afgørende sager hos sportsdomstolen, og at afgørelsen bliver en vigtig rettesnor for atleter med samme forudsætninger som Semenya.

Den 28-årige sydafrikaner har vundet guld i 800-meterløb ved både OL, VM og diverse andre stævner og står noteret for den fjerdebedste tid på distancen nogensinde blandt kvinder.

