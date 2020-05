'Er det bare mig, eller bliver idrætten underprioriteret? Jeg synes, politikerne er gået fuldstændig fri i forhold til at åbne idrætten ansvarligt op.'

Sådan fortæller den folkekære tv-kommentator og vært Carsten Werge, der har lavet et opslag på Facebook, hvor han kritiserer vores politikere for ikke at tage idrætten seriøst.

‘Jeg orker ikke længere at høre på politikere, der på den ene side skamroser os for at være vores medansvar bevidst, men som, når det kommer til stykket, alligevel ikke har tillid til os, og derfor ikke giver os lov til at dokumentere, at vi sagtens kan håndtere opgaven.’

‘For mig at se, er det et trist bevis på, at politikernes tro på, at frivillige idrætsledere er en ressource, der kan ligge på korkproppen af en fjerbold!,‘ lyder det bl.a. i opslaget.

Han fortæller til B.T., at han ser den manglende fokus på idrætten og frivilligheden, som så ofte bliver rost, for:

»Disrespektfuldt i forhold til det arbejde, som frivilligheden i Danmark bidrager til.«

Som en del af bestyrelsen i Hvidovre Badminton Club har Carsten Werge forsøgt at komme med tiltag til, hvordan hans klub kan genoptage en del af træningen under ansvarlige forhold.

Det har dog ikke været muligt, da badminton kategoriseres som en indendørs idræt og derved er pålagt de samme restriktioner som f.eks. boksning og håndbold. Parkeringspladsen foran hallen ved Hvidovre Badminton Club er ligeledes forbudt grund, da det er kommunalt. I stedet henvises badmintonklubben til udendørs træning i Valbyparken, fortæller Werge:

»Når vi kommer med en række klare retningslinjer for, hvordan vi vil håndtere, at man lukker en lille smule op under meget forsigtige betingelser, så synes jeg, det vidner om, at vi er klar til at tage vores ansvar, og så kræver det også, at man giver os det og kommer med noget, der er mere perspektivrigt end: 'Det må I ikke',« siger han og fortsætter:

»Der er ingen, der siger, jeg har ret i det her. Men det irriterer mig, og jeg synes, det er mærkværdigt, at idrætten ikke fylder mere i debatten, og jeg håber, mit opslag her kan være med til at sætte lidt fokus på problemet.«

Hvis man ser på aktiviteten på Carsten Werges opslag, så er han langtfra den eneste, der sidder med følelsen af, at idrætten ikke bliver taget seriøst af vores politikere.

»Det har været helt vildt at opleve de mange reaktioner, jeg har fået, og selv om der er nogen, der mener, det, jeg har skrevet, er uansvarligt i forhold til den folkelige sundhed, hvilket er fair nok, så har jeg modtaget virkelig mange tilkendegivelser fra folk, der har det ligesom mig. Som føler, vi bliver underprioriteret, og at vi ikke bliver taget seriøst.«

Carsten Werge slår fast, at han godt kan forstå, man skal tage små skridt, og at folkesundheden naturligvis kommer i første række.

Men han fortæller også, at han ser det manglende fokus på idrætten som værende et tegn på, at man negligerer alle de goder, som frivilligheden og idrætten bidrager med til vores samfund.

