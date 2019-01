Tennisspilleren Caroline Wozniacki får prisen som Årets Sportsnavn ved showet Sport 2018.

Den helt store hæder regnede ned over tennisstjernen Caroline Wozniacki lørdag aften ved showet Sport 2018 i Herning.

Her blev Wozniacki hyldet for at have nået karrierens foreløbige højdepunkt, da hun i januar i 2018 vandt grand slam-turneringen Australian Open.

Først modtog Caroline Wozniacki prisen B.T. Guld, som uddeles, efter at 40 danske atleter har afgivet deres stemme.

Den pris fik tennisstjernen foran fodboldspilleren Pernille Harder og ishockeyspilleren Lars Eller.

Kort efter var det så tid til den helt store pris, som er prisen som Årets Sportsnavn, der uddeles af Jyllands-Posten og Danmarks Idrætsforbund (DIF) i fællesskab.

Her blev Wozniackis navn atter råbt op, og hun blev her hædret foran de to øvrige nominerede, der var cykelrytteren Michael Valgren og fodboldspilleren Pernille Harder.

Harder var nomineret efter kåringen som Europas bedste fodboldspiller, mens Valglrens nominering skyldtes sejre i Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad.

De flotte præstationer kunne dog ikke konkurrere med en tennissejr i single i grand slam-turneringen Australian Open.

- Vi har haft et hav af fornemme danske sportspræstationer på den internationale scene i 2018.

- Caroline Wozniackis præstation ved Australian Open stikker dog ud som den allerstørste, så hun er en fuld fortjent vinder af Årets Sportsnavn, som jeg i al ubeskedenhed kalder for Danmarks største idrætspris, siger Morten Mølholm Hansen, der er direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og medlem af priskomitéen til Årets Sportsnavn, i en pressemeddelelse.

Det er anden gang i karrieren, at Caroline Wozniacki modtager prisen som Årets Sportsnavn, hvilket også skete i 2010.

Baggrunden var naturligvis, hvad der skete i slutningen af januar i 2018 i Australien.

Her sendte rumænske Simona Halep tennisbolden i nettet efter knap tre timers tennis på Rod Laver Arena i Melbourne.

I det øjeblik var det en kendsgerning, at Caroline Wozniacki havde nået sit store mål om at vinde en grand slam-turnering med sejren i Australian Open.

- Normalt græder jeg ikke. Men det er et meget følelsesladet øjeblik. Jeg har drømt om det her i så mange år, og at stå her nu er en drøm, der går i opfyldelse.

Sådan lød de første ord fra danskeren efter finalesejren over Halep, som blev besejret 7-6, 3-6, 6-4.

På en telefon under showet kommenterede Wozniacki B.T. Guldprisen.

- Det betyder rigtig, rigtig meget.

- Det betyder noget helt specielt, fordi det er de andre udøvere, der har stemt på mig. Det har været et helt specielt år. Det var ventetiden værd. Jeg ryster stadig helt. Tusind, tusind tak. Det betyder meget, sagde Caroline Wozniacki.

/ritzau/