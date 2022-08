Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I juni 2021 blev Caroline Wozniacki for første gang mor, da hun fødte datteren Olivia.

Lykken ramte Wozniacki og manden David Lee, men to måneder efter fødslen var den tidligere danske tennisstjerne ude for en række ubehagelige dage som nybagt mor.

Wozniacki lider af kronisk leddegigt, og netop den sendte hende til tælling i et par dage to måneder efter fødslen. Det fortæller Caroline Wozniacki om i et interview med Alt.dk.

»Jeg fik et gigtanfald, hvor jeg måtte ligge i sengen i to dage. Jeg havde ondt i hele kroppen, følte mig totalt træt og havde det nærmest, som om jeg havde kyssesyge og var blevet ramt af en bus samtidig,« siger tennisstjernen.

Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee. Foto: Liselotte Sabroe

Hun måtte overlade pasningen af datteren Olivia til David Lee, og det var ikke noget, der var nemt for følelserne hos den nybagte mor.

Og derfor har hun siden da været langt mere opmærksom på at tage pauser, passe sin træning og få spist ordentligt, når hun er presset, så leddegigten ikke tager styringen.

Den læring er i disse tider vigtig for Wozniacki, som snart kan se frem til endnu en familieforøgelse.

Parret offentliggjorde nemlig i juni, at de skal være forældre til barn nummer to, og for nylig delte Wozniacki så et billede af sin gravide mave - det kan du læse mere om HER.