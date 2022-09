Lyt til artiklen

Mandag blev skakverdenen ramt af den endelige bombe.

Den blev smidt af verdensmester Magnus Carlsen og gav omsider svar på, hvilke anklager han præcist havde mod Hans Niemann, som han nægter at spille mod.

Sune Berg Hansen, der blev stormester i 1998 og dansk mester syv gange, mener, at der stadig mangler en del svar.

»Han kommer ikke rigtig med nogen forklaring på, hvorfor han har håndteret det så idiotisk, men han har i hvert fald ingen som helst respekt for Hans.«

Carlsen mener, at Niemann har snydt mere, end han har indrømmet. Foto: ARUN SANKAR Vis mere Carlsen mener, at Niemann har snydt mere, end han har indrømmet. Foto: ARUN SANKAR

»To ting springer i øjnene. Han er overbevist om, at Hans er en snyder, men det står ikke helt klart, om han har snydt mod ham. Og så er han tydeligvis lidt bange for det juridiske efterspil, som det kan få.«

Lige nu virker det næsten til, at bevisbyrden ligger hos den anklagede part, og Carlsen har ikke bragt håndfaste beviser til det offentlige bord. Så hvordan kan nordmanden egentlig slippe afsted med det?

»Det kan man heller ikke efter min mening. Det er ikke okay at gøre det på denne måde – det er det simpelthen ikke.«

Den danske skakekspert langer desuden ud efter det internationale skakforbund, som ikke har grebet fat på snyderiproblematikken før. Ligesom med præstationsfremmende midler i cykelsporten ville det skabe dårlig presse, og det har de efter hans opfattelse forsøgt at undgå.

»Det ville være svært at afgøre, om der rent faktisk ville være tale om snyd – ligesom med doping. Så må man tage folk på fersk gerning, for skal man gå efter en eller anden computeralgoritme, så risikerer man en 'falsk positiv'. Så det er en svær problemstilling.«

Sune Berg Hansen forudser, at Niemann nu vil blive 'undersøgt i hoved og røv', og at fremtiden kan give nogle svar om Niemanns fortid.

»Skak er meget ubønhørligt. Alle vil holde øje med ham, og hvis han så taber sin rangering herfra, så vil vi konkludere, at han snød.«

»Men det kan jo også være, at alt det pres, han som 19-årig går igennem, bliver for meget for ham, og at han derfor ikke kan spille.

Skakverdenen er meget delt i spørgsmålet om, hvor sympatien skal ligge, fortæller eksperten.

»Nogen har sympati for Magnus, nogen for Hans, og så er der mange, der tænker: 'Det er noget lort'. Carlsen bliver altid tilgivet, for han er verdens bedste spiller, så på den lange bane bliver det ikke et problem for ham, at han har håndteret sagen dårligt.«

»Hans er plettet. Om man tilgiver ham? Ja, det vil jeg tro, når han nu er 19 år. Hvis han ikke har gjort noget, så er det selvfølgelig meget synd.«

