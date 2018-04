Det danske Counter-Strike-hold Astralis er på manges læber efter deres nylige turneringssejr og førsteplads på verdensranglisten.

Men holdets ”lillebror” Heroic, der ligesom Astralis er en del af organisationen RFRSH Entertainment, gør sig nu også bemærket på den store scene ved at sælge to af deres største stjernespillere.

Danmarks tredjebedste hold, efter Astralis og North, har således solgt de to danske spillere, Marco ’Snappi’ Pfeiffer og Jacob ’JUGi’ Hansen på henholdsvis 27 og 21 år, til det amerikanske hold OpTic Gaming.

Der oplyses ikke, hvad de er solgt for, men BT kan nu erfare via kilder tæt på handlen, at der er tale om et samlet beløb på næsten tre millioner kroner.

Det er et beløb i den høje ende af skalaen for spillere på et hold, der befinder sig uden for top-10.

I øjeblikket er Heroic placeret som nummer 17 i verden og de to spilleres gode præstationer har altså resulteret i, at det amerikanske hold OpTic Gaming har valgt at købe de to danske stjerner fri. OpTic Gaming var holdet, der tidligere i år havde den nuværende Astralis-spiller Emil ’Magisk’ Reif på holdkortet.

Hos RFRSH Entertainment er man meget tilfreds med handlen.

»Det er en stor dag for de to spillere og for Heroic. Vi har formået at skabe nogle flotte resultater og har nærmet os top 10 på verdensranglisten via fokus på og en stor indsats omkring spillernes individuelle kvaliteter og holdets samlede styrke, og det lægges der mærke til,« fortæller sportsdirektør i RFRSH Entertainment,” siger Kasper Hvidt i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Omvendt er vi også ved at bygge Heroics profil op omkring en lidt anden identitet, og på den baggrund ville det ikke være forsvarligt at afslå et tilbud af den størrelsesorden, vi har fået. Det er samtidig en ny mulighed for de to spillere, de gerne ville prøve af, så det endte med at gå ret hurtigt med at få det hele på plads,« fortæller den tidligere professionelle håndboldspiller.

Med de to danske tilføjelser er OpTic Gaming nu også et hold med danskere over hele linjen.

Heroic bestod allerede af seks spillere, og derfor er der nu én plads, der skal fyldes ud. Kasper Hvidt og co. har allerede snakket med emner, og forventer snart at kunne præsentere en ny spiller. Målet for holdet er på sigt at blande sig med de allerbedste hold i verden.