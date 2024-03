»Jeg føler mig slet ikke som mig selv. Jeg er virkelig ked af det.«

Den hollandske skøjtesuperstjerne Jutta Leerdam stod med tårer i øjnene, da den forsvarende VM-guldvinder på 1000 meter havde skuffet med en 11. plads i et løb, mens hun kæmpede med store smerter.

Derfor holderde vejret i Holland, hvor hun er et kæmpe ikon og forventningerne er tårnhøje til hende, når VM i enkeltdistancerne i hurtigløb på skøjter løber af stablen fra 15. til 18. februar i Calgary, Canada.

Nu har Jutta Leerdam-lejren så endelig brudt tavsheden siden det opsigtsvækkende og følelsesladede interview.

Foto: Jeff Mcintosh/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jeff Mcintosh/AP/Ritzau Scanpix

»Heldigvis ser det ud til, at tingene langsomt går i den rigtige retning med Jutta. Hun har stadig problemer med sin ankel, men skaden ser ud til at være mere under kontrol,« siger Jutta Leerdams træner, Jac Orie, til det hollandske medie nu.nl.

25-årige Jutta Leerdam har i den seneste tid fået enorm opmærksomhed uden for Europas grænser, da hun har fundet sammen med den stenrige YouTube-bokser Jake Paul.

Derfor er presset ikke blevet mindre på den hollandske stjerne til det kommende VM, men heldigvis er Jac Orie fortrøstningsfuld i forhold til Jutta Leerdams fysiske tilstand.

»Vi har set på hendes skade fra alle sider. Hun kører ganske godt nu, skøjter mere stabilt og har færre smerter. Hun har det meget bedre.«

Jutta Leerdam selv udtaler sig ikke til medierne i øjeblikket. Hun vil først udtale sig til pressen efter lørdagens 1.000 meter, som er distancen, at hun er forsvarende verdensmester på.

Den beslutning tog hun i samråd med Jac Orie, efter det tårevædede interview i Salt Lake City i slutningen af januar.