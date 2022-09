Lyt til artiklen

Langdistanceforholdet er brast.

New York Post fortæller, at basketball-stjernen Ben Simmons og den britiske tv-personlighed Maya Jama har været nødsaget til at sætte en stopper for deres forlovelse, der kun varede otte måneder.

Parret har levet på hver deres side af Atlanterhavet og travlhed og afstanden har gjort det for svært at fortsætte.

Mens NBA-stjerne fra Brooklyn Nets har kæmpet med skader og en skrøbelig psyke, så har Jama haft mange bolde i luften med mange tv-optrædener og modeljobs.

Ben Simmons har gennemgået en hård periode. Foto: Richard Shotwell

Ifølge mediet vil de forsøge at være i kontakt stadig, men deres forhold kunne ikke spille sammen med det store fokus på karrieredelen i deres liv.

Simmons og Jama gik stille emd deres forhold, som først kom frem i maj 2021.

For godt otte måneder siden blev de forlovet, og det gik også under radaren.

Nu er romancen forbi, og Simmons må fokusere på at gøre sig klar til NBA-sæsonen, der begynder i midten af oktober, efter han missede hele sidste sæson med bemeldte problemer.

Det er ikke første gang, hans kærlighedsliv er under lup. Tidligere datede han supermodellen Kendall Jenner, der er en del af Kardashian-familien.