Ét velplaceret slag er alt, hvad det kræver at vinde en slåskamp.

Det blev understreget i UFC-kampen mellem amerikanerne Sean O'Malley og Eddie Wineland natten til søndag.

For kampen, der var den første på main cardet til UFC 250, vil blive husket for en spektakulær knockout.

Den fandt sted allerede i første omgang af kampen, hvor et hårdt slag til ansigtet sendte den ene af kombattanterne mod oktagonens kanvas.

Sean O'Malley (th.) sender et slag af sted mod Eddie Wineland. Foto: UFC

Efter blot et minut og 54 sekunders infight ramte 25-årige Sean O'Malley nemlig med et veltimet slag på sin 35-årige modstanders kæbe, hvilket afgjorde bantamvægt-kampen.

Den spektakulære knockout kan ses øverst i artiklen.

Med den hurtige knockout kunne O'Malley skrive endnu en sejr på sit cv, hvor han nu står noteret for 12 sejre og ingen nederlag.

UFC 250 blev natten til søndag afholdt i organisationens egne faciliteter i Las Vegas. Men hvis det står til UFC-præsident Dana White, skal kampene fremover afholdes på en særlig lokation.

Sean O'Malley efter sejren over Eddie Wineland ved UFC 250. Foto: UFC

For han har tidligere luftet tanken om at oprette en 'Fight Island' til formålet under coronaepidemien.

I et interview med TMZ Sports har Dana White tidligere sagt, at øen kan blive taget i brug fra 11. juli.

Den endelige placering af øen er endnu ikke officielt bekræftet, men det rygtes, at den vil være placeret i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater.