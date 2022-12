Lyt til artiklen

17. februar blev det i forvejen betændte forhold mellem Rusland og USA ændret for altid.

Den amerikanske basketballprofil Brittney Griner blev denne vinterdag tilbageholdt af russiske toldmyndigheder i en lufthavn uden for Moskva for besiddelse af cannabisolie.

Der gik ikke længe før en massiv frygt spredte sig rundtom i verden. Ville den russiske præsident, Vladimir Putin, bruge den dobbelte OL-vinder som gidsel?

Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker og Rusland-ekspert ved Dansk Institut for Internationale Studier, er ikke i tvivl om motivet for tilbageholdelsen af Griner.

Griner har siden 2013 spillet for Phoenix Mercury i den bedste amerikanske kvindeliga, WNBA. Foto: THOMAS COEX Vis mere Griner har siden 2013 spillet for Phoenix Mercury i den bedste amerikanske kvindeliga, WNBA. Foto: THOMAS COEX

»For mig er det en form for politisk afpresning, derved at man har et gidsel, og siger: 'Vil I se Brittney Griner sidde i en russisk strafkoloni i ni år, inden vi løslader hende igen, eller er I villige til at få hende ud?',« siger han til B.T.

Og amerikanerne var villige til at få hende ud. Men det skulle ikke være nemt.

Lad os skrue tiden tilbage til 7. juli. Her erkendte basketstjernen, at hun forsøgte at smugle cannabisolie ind i Rusland.

»Jeg vil gerne erklære mig skyldig, dommer. Men det var ikke med vilje,« lød det fra Griner, som kort efter blev idømt ni års fængsel i den russiske retssal.

I juli erkendte Griner smugling af cannabisolie. Vis mere I juli erkendte Griner smugling af cannabisolie.

Som om sagen ikke allerede på det tidspunkt var bemærkelsesværdig, så skulle det vise sig at blive endnu vildere.

For sidst i juli kunne CNN via kilder fortælle, at den amerikanske præsident, Joe Biden, havde sagt god for at bytte Griner med den berygtede russiske våbensmugler Viktor Bout – også kaldet 'dødens købmand.'

Bout afsonede på daværende tidspunkt en dom på 25 års fængsel i Illinois i USA, efter han var blevet anholdt i Thailand i 2008, og kendt skyldig i våbensmugling i 2011.

Trods store protester fra russiske politikere blev han udleveret til USA i 2010.

Viktor Bout i 2010. Foto: Damir Sagolj Vis mere Viktor Bout i 2010. Foto: Damir Sagolj

Viktor Bout menes at have haft tætte bånd til russiske efterretningstjenester, da han indledte sin karriere som våbenhandler i 1991, efter at Sovjetunionen var kollapset.

Bout havde selv gjort tjeneste i den sovjetiske hær og var blandt andet udsendt til Angola, der siden blev et centralt land for hans illegale forretning.

Han formåede at få fat i en stor mængde billige våben, der var produceret i Sovjetunionen. Dem solgte han til kunder i Afrika, Asien og Sydamerika.

For det meste var kunderne stater eller grupper, der var omfattet af FNs våbenembargo.

Bout var en af verdens mest eftersøgte mænd, da han blev anholdt i Bangkok i 2008. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Bout var en af verdens mest eftersøgte mænd, da han blev anholdt i Bangkok i 2008. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Fra en base i De Forenede Arabiske Emirater opbyggede han en flåde på omkring 60 militærfly fra sovjettiden. Dem brugte han til at transportere våben til krigsherrer, oprørere og konfliktramte stater rundt om i verden.

Bout havde allerede afsonet 12 af de 25 år i USA, men pludselig skulle han vise sig at få en hovedrolle i sagen om Brittney Griner.

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen blev Griner brugt som en brik i spillet om at få Viktor Bout udleveret til Rusland.

»For mig at se er der ingen tvivl om, at det overordnede mønster er, at Rusland gerne ville have en brik for at få Viktor Bout og andre (fængslede russere, red.) ud. Der er flere, de gerne vil have ud, og der har de måske nu fundet en form for brik til at få det til at lykkes,« siger han og fortsætter:

Ud over at spille for Phoenix Mercury har Griner i perioder også repræsenteret UMMC Ekaterinburg i Rusland og Zhejiang Golden Bulls i Kina. Foto: Zsolt Szigetvary Vis mere Ud over at spille for Phoenix Mercury har Griner i perioder også repræsenteret UMMC Ekaterinburg i Rusland og Zhejiang Golden Bulls i Kina. Foto: Zsolt Szigetvary

»Russerne har ikke nogen interesse i at holde fast i Griner, de vil bare gerne have hende ud, men de skal have noget for hende. Det er det, der har været formålet.«

Og russerne fik det, som de havde håbet.

Torsdag blev Griner løsladt i fangebytte med Viktor Bout, og selvom Flemming Splidsboel ikke er i tvivl om, at russerne føler, de har vundet, betyder det ikke, at amerikanerne har tabt.

Alligevel er russerne begejstret for sagens afslutning, og der er da heller ikke umiddelbart nogen medfølelse med den amerikanske basketballspiller i landet, fortæller han.

Britney Griner i den røde jakke krydser her Viktor Bout med den gule mappe i lufthavnen i Abu Dhabi. Foto: - Vis mere Britney Griner i den røde jakke krydser her Viktor Bout med den gule mappe i lufthavnen i Abu Dhabi. Foto: -

Men hvis man tror, at sagen er afsluttet, bare fordi begge parter har 'fået deres vilje', så kan man godt tro om.

For det anstrengte forhold mellem USA og Rusland ser ikke ud til at have nået sin ende.

»Jeg bliver spurgt, om det her vil forbedre forholdet lidt, for nu har de vist hinanden tillid. Og der må jeg bare sige nej, tværtimod. Jeg tror, det bliver endnu værre, for nu vil de slet ikke stole på hinanden med de her ting,« siger Flemming Splidsboel.

Fredag landede 32-årige Griner i den amerikanske delstat Texas, hvor hun ifølge amerikanske medier ventes at blive bragt til et militærhospital for at gennemgå en række undersøgelser.

55-årige Bout blev ligeledes løsladt, og hvad hans rolle i Rusland bliver, kan man kun gisne om.

»Han er en del af systemet (i Rusland, red.), og systemet vil gerne have ham tilbage, og belønne ham for at være loyal. Jeg kan se, at amerikanske kilder siger, at de nu frygter, at han vil begynde at sælge våben igen. Det er jo ikke til at vide, men det er da muligt, at russerne vil have ham tilbage, fordi han kan bruges til den slags. Til at tage våben rundt til andre lande,« siger Flemming Splidsboel.