En video på nettet af seksuel karakter. Og billeder spredt for alle vinde på de sociale medier.

Det har ikke været nemt at være den britiske WWE-wrestler Saraya-Jade Bevis med kunstnernavnet Paige de seneste par år. Hun blev nemlig i 2017 udsat for en ugerning, da hackere stjal flere private videoer og billeder af hende.

Og det var en mere end almindeligt hård tid, fortæller hun nu.

»Jeg led meget. Det gjorde jeg. Også følelsesmæssigt, for på samme tidspunkt blev jeg opereret i nakken, og jeg havde anorexi forårsaget af stress. Jeg tabte alt mit hår. Jeg havde nogle virkeligt forfærdelige tanker. Jeg var nødt til at gå i terapi. Det tog mig et stykke tid at komme over, for ingen kvinde ønsker at gå igennem det,« siger Paige til Fox News.

Because of the business I'm in we have an enormous spotlight on us. Which along with it comes wonderfully incredible things, but also some bad. One thing is weight. For the past 8 years I've struggled with how I've wanted my body. Mostly because of the "sweet" people on the internet sees that as soon as you put on a pound or lose it they jump on the judging bad wagon, then say, "you should expect criticism because of the career path you chose" you should NEVER go out of your way to make someone feel bad about themselves. Even if they are in the "spotlight" .. I've hit my lowest weight and hit my biggest weight in just the space of 2 years. But I stopped caring what people said a while ago. Helps when you surround yourself with positive people and positive influencers. I know you hear it from me about my bf but he's a real driving force behind my healthier and happier lifestyle. Along with the best friends and family I could ever imagine. Long story short. Fuck what people think and you'll be a lot happier

Men Paige måtte gå igennem perioden, hvor hun vidste, at mange mennesker havde set hende i de mest intime situationer. Og det kostede. Længe hang det over hendes hoved, men på et tidspunkt blev det nok.

Den 27-årige Paige, der nu er stoppet med wrestling af frygten for at blive lammet, valgte i stedet at vende den kedelige situation til noget positivt.

»Der er ikke noget, jeg kan gøre ved det. Så hvorfor dvæler jeg stadig ved det? Det skete. Folk har set det. Kan det bruges til at hjælpe andre? Det kan det virkelig, for jeg ser det ikke som en fejl.«

Somedays I miss my long hair..

»Alle har gjort den slags ting, og det skete for længe siden, da jeg var ung og dum, og så blev det uheldigvis udgivet,« siger Paige.

Nu tager hun rundt på kvindehjem og andre steder for at tale med unge piger om sine oplevelser. Og ikke mindst for at advare dem mod at gøre noget dumt, som pludselig kan vendes mod dem.

»Jeg kan tale med børn om det og sige: “Gør aldrig noget med jeres telefoner”. For det er en anderledes verden nu til dags. Ting kommer ud, og ting sker. “I skal tænke jeg om en ekstra gang, før I begår samme fejl som mig”. Nu er jeg blevet vant til det, og jeg udnytter det til at hjælpe andre,« siger Paige.

27-årige Paige - som efterhånden også bare må kendes ved sit eget navn Saraya Bevis - fungerer nu i stedet som manager for to andre kvindelige wrestlere, der går under navnene Kairi Sane og Asuka.