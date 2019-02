MMA-superstjernen Conor McGregor står i baby-problemer til halsen.

I hvert fald påstår en ung britisk kvinde, Terri Murray, at McGregor er far til hendes et-årige datter Clodagh efter en påstået seksuel affære.

Conor McGregor benægter pure beskyldningen, så nu kræver Terri Murray, at McGregor skal lave en DNA-test for at få det endeligt afgjort.

»Jeg vil ikke have hans penge. Jeg vil bare bevise, at han er Clodaghs far, og at jeg ikke lyver,« siger hun til Mirror.

Conor McGregor fathered my baby, claims single mum - but star says she slept with his pal https://t.co/k6nd0ZGCMq pic.twitter.com/u0IojEAIwv — Daily Mirror (@DailyMirror) February 2, 2019

26-årige Terri Murray siger til avisen, at hun var sammen med MMA-superstjernen ni måneder inden hendes datter blev født i 2017.

Affæren skulle have fundet sted i Liverpool bare fire uger inden McGregors kæreste, Dee Devlin, fødte parrets første barn.

Her var Terri Murray inviteret til fest i irske Conor McGregors hotelsuite på Hotel Hilton efter en bytur på et diskotek i byen.

Den irske superstjerne forsvarer sig med, at det var en af hans venner, som Terri Murray var sammen med den aften, hvorfor han ikke selv kan være faren til barnet.

Foto: Harry How Vis mere Foto: Harry How

Mirror viser flere billeder af McGregor og Terri Murray sammen, som er taget i hotelsuitens badeværelse. På et af dem befamler McGregor den 26-årige kvinde ved kanten af hendes miniskørt.

Hun afslører flere detaljer fra aftenen. Blandt andet, at McGregor var klar over, at hun ikke brugte prævention, og at de også dyrkede sex to dage senere på samme hotel.

»Jeg havde virkelig ikke lyst til at stå frem med alt det her. Jeg ville ønske, at vi kunne have afklaret det i fredsommelighed. Jeg ved ikke, hvorfor han har ladet det komme så vidt,« forklarer Terri Murray om årsagen til, at hun nu fortæller sin version af historien.

30-årige Conor McGregor er den største stjerne i MMA-sporten. Han er også blandt de bedst betalte atleter i verden. Eksempelvis tjente han 626 millioner kroner i 2017. Han er kendt for flere kontroversielle episoder.