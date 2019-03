Verdens bedste bridgespiller, Geir Helgemo, er blevet testet positiv for doping.

Det internationale bridgeforbund, WBF, har suspenderet den 49-årige norske bridgespiller Geir Helgemo, efter han er blevet testet positiv for brug af doping.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian og norske VG.

Dopingtesten blev foretaget under en turnering i Orlando, USA, tilbage i september, hvor der blev fundet to forbudte stoffer: et syntetisk testosteron​ og stoffet klomifen, der på WADA's dopingliste er beskrevet som et 'antiøstrogent' stof.

Ifølge det norske bridgeforbund, NBF, har de to stoffer imidlertid ingen præstationsfremmende effekt i det populære kortspil, hvorfor forbundet også er forundret over suspenderingen af Geir Helgemo, og ikke mindst over, at dopingreglerne for mere fysisk krævende sportsgrene også gælder for bridgespillere.

'Bridge er underlagt WADA's dopingforskrifter gennem vores tilknytning til IOC, og bridgespillere skal derfor følge reglerne i mesterskab under WBF. Dommen er således korrekt. Men disse og mange andre stoffer på WADA-listen har ingen præstationsfremmende effekt i bridge,' lyder det på forbundets hjemmeside, inden det tilføjes:

'Det kan derfor virke lidt mærkeligt, at bridgespillere skal følge de samme regler som i mere fysisk krævende sportsgrene.'

Præsident for det norske bridgeforbund Kari-Anne Opsal understreger dog, at det er Geir Helgemos eget ansvar ikke at indtage stoffer, der står på dopinglisten.

»Jeg føler med Geir i denne situation og håber, at han kommer stærkere tilbage efter 20. november 2019, når suspenderingen ophører.«

Geir Helgemo har valgt at acceptere suspenderingen og er i øvrigt blevet frataget samtlige titler, han vandt i 2018.