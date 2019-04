WWE-legenden Bret Hart blev lørdag slået ned på scenen, da han var skulle holde sin Hall of Fame-tale i Barclays Center i Brooklyn i New York.

Det var anden gang, Bret Hart blev optaget i wrestlingens fineste klasse WWE's Hall of Fame. Denne gang var det til ære for hans egen fond 'The Hart Foundation'.

Men da Bret Hart stod på scenen og var igang med at takke for optagelsen, løb en 26-årig mand på scenen og og slog Hart lige i ansigtet.

Straks løb flere sikkerhedsvagter og wrestlere på scenen, hvor de hev den 26-årige mand væk fra Hart.

The scene after a fan jumped the barrier and attempted to tackle Bret Hart during the WWE Hall of Fame ceremony.



(via @ArashMarkazi) pic.twitter.com/DxPnaWxpb6 — SportsCenter (@SportsCenter) 7. april 2019

Bret Hart var tydeligt rørt af hændelsen, men var alligevel i stand til at færdiggøre sin tale.

»En overtændt fan lykkedes at komme forbi vores sikkerhedsvagter ved ringen og kom kortvarigt også ind i selve ringen. Personen er blevet overdraget til de rette myndigheder,« skrev WWE i en meddelelse efter hændelsen.

Den 26-årige mand skal nu for retten, hvor det vil blive afgjort, hvilken straf han modtager.

Bret 'The Hitman' Hart fik sin debut i wrestling i 1976. Han har vundet VM i wrestling syv gange, og er af mange anerkendt som en af de bedste wrestlere nogensinde.