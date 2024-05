Boston Celtics vandt samlet med 4-0 i finalen i Eastern Conference - svarende til semifinalen i slutspillet.

Boston Celtics har med en sejr på 105-102 over Indiana Pacers spillet sig i den amerikanske NBA-finale tidligt tirsdag morgen dansk tid.

Her vandt basketholdet samlet med 4-0 i kampe i finalen i Eastern Conference - svarende til semifinalen i slutspillet.

- Vi har en flok fantastiske fyre i vores omklædningsrum, hårde fyre. Vores trænerteam har været fantastisk. Nu vil vi tage det næste skridt, siger Boston Celtics-stjernen Jaylen Brown ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han roser i samme ombæring hele klubben. Jaylen Brown scorede 29 af vinderholdets point. Holdkammeraten Jayson Tatum stod for 26 point.

Det er tredje gang ud af de fire kampe, at Indiana Pacers tabte efter at have været foran i kampens sidste minutter.

- Vi har præsteret mange ting i denne sæson. Forventningerne vil være højere næste år, hvilket er godt, siger Indiana Pacers-træner Rick Carlisle.

I finalen møder Boston-holdet enten Dallas Mavericks eller Minnesota Timberwolves.

De to hold spiller i Western Conference om den sidste finaleplads. Her fører det texanske hold 3-0 samlet. Fjerde opgør ud af syv spilles natten til onsdag dansk tid.

Boston Celtics var suveræne i grundspillet og besejrede i kvartfinalerne Cleveland Cavaliers med 4-1.

