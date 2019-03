Den professionelle bokser Adrien Broner bliver voldsomt kritiseret efter at have sendt dødstrusler mod homoseksuelle.

Det har han gjort, efter at han angiveligt modtog en besked fra en homoseksuel mand på det sociale medie Instagram.

Det blev for meget for den 29-årig bokser, der efterfølgende gik amok med en lang række hadefulde kommentarer.

»Hvis der er nogle røvhuller, der kommer hen til mig og forsøger at røre ved mig eller noget anden 'bøsse-lort', så siger jeg nu, at hvis jeg ikke har min pistol, så smadrer jeg dig fandeme,« lød det, hvorefter han fortsatte:

Adrien Broner (tv.) er verdensmester i fire forskellige vægtklasser i boksning. Foto: Joe Camporeale

»Hvis jeg har min pistol på mig, så skyder jeg dig fandeme i fjæset. Det sværger jeg ved Gud. Jeg vil ikke have det bøsse-lort,« blev han ved. Det skriver Daily Mail, som også har videoerne tilgængelige på deres hjemmeside, selvom de er blevet fjernet fra Instagram.

Det har fået flere Instagram-brugere til at reagere voldsomt på kommentarerne.

'Du fortjener at brænde i helvede efter kommentarerne', 'Det var da en modbydelig, menneskelig adfærd', 'Jeg så lige de her homofobiske kommentarer. Hvor er han dog ulækker' og 'Du er en far. Er det det, du lærer dine børn?!'' er bare et udpluk af de mange kommentarer, man kan læse sig frem til.

Men det har alligevel ikke fået Adrien Broner til at beklage eller undskylde for de homofobiske kommentarer.

Foto: Christian Petersen

Det er ikke første gang, at Adrien Broner opfører uacceptabelt.

Tilbage i 2017 slog og skubbede han en mand og kvinde i Las Vegas, hvilket en videooptagelse efterfølgende dokumenterede.

Han har også tidligere været i retten, hvor han var anklaget for at have befamlet en kvinde i et shoppingcenter i Atlanta.

Sigtelserne om dette overgreb blev dog siden hen frafaldet.