Han er vant til at kæmpe i en boksering.

Men Oleksandr Usyk har også været med til at kæmpe langt større kampe, efter Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år.

Her tog Usyk til hjemlandet for at hjælpe, og i et interview med Daily Mail sætter han ord på nogle af de barske oplevelser, der ventede ham.

»Efter mine kampe med 'AJ' (Anthony Joshua, red.), tog jeg hjem til frontlinjen. Jeg boede med tropperne. Jeg var der for dem. Gennem kikkerter kunne jeg på 900 meters afstand se mine fjender, der løb, tanks der eksploderede, huse der blev smadret,« fortæller Usyk.

Oleksandr Usyk under krigen i Ukraine. Foto: X (tidligere Twitter, red.)

Lørdag skal han møde Daniel Dubois. Et møde, der falder på Ukraines Uafhængighedsdag.

Og derfor er følelserne inden kampen også store for sværvægtsbokseren, der i sin tid i hjemlandet under krigen så noget af det værste.

»Jeg så mennesker uden arme og ben. Jeg så dem, der stadig kunne gå, der lignede walking dead. Helt døde. Jeg kørte i bil rundt i byen. En død by. Nul energi. Vi kørte forbi en legeplads. Legetøj lå der, men der var ingen børn, der legede. Det var dødt,« siger han.

Usyk fik senere dispensation, så han kunne rejse hjem og kæmpe for sin titel som verdensmester, men det hele kommer med en pris.

»De sidste 18 måneder har min familie været skilt ad. Mine børn kan ikke bo i Ukraine. De er et andet sted. Jeg har set mennesker forandre sig. Min familie og andre mennesker har ændret sig på forskellige måder. Ikke altid de bedste. Jeg ved, jeg har ændret mig,« siger bokseren.