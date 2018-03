Dennis Ceylans boksefremtid skal afgøres i forbindelse med et møde promotor Nisse Sauerland efter flere dårlige sager på under et år. Senest med choknederlaget mod en upåagtet spanier.

Dennis Ceylan led det, nogle vil kalde et karrieretruende nederlag lørdag i Struer, hvor han blev knockoutet af sin spanske modstander Jesus Sanchez i anden omgang.

Kampen var ellers udråbt som Dennis Ceylans store genrejsning af en karriere, der har været ramt af en dramatisk nedtur det seneste år.

Først var der kokain-sagen, hvor BT afslørede, at bokseren som regerende europamester havde testet positiv for brug af kokain.

Derefter tabte han stort til engelske Josh Warrington i en såkaldt VM-kvalifikationskamp og nu knockoutet af en dårligere modstander på hjemmebane.

Måske var det bare det for 29-årige Dennis Ceylan, kunne man spørge?

Men ikke hvis det står til fjervægteren selv. Det siger han til BT.

»Jeg håber, at jeg kan få en revanche rimeligt hurtigt. Gerne i morgen hvis det var. Men det er ikke mig, der skal tage den beslutning. Jeg er klar, men om Team Sauerland stadig vil have det, er spørgsmålet,« fortæller Dennis Ceylan, som har haft et par dage til at komme sig efter nederlaget.

Dennis Ceylan fik klø i England mod Josh Warrinton. Foto: ANDREW COULDRIDGE Dennis Ceylan fik klø i England mod Josh Warrinton. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Han erkender, at nederlaget kom på det værst tænkelige tidspunkt.

»Det er selvfølgelig noget fucking lort, at jeg går op og taber. Det var virkelig håbløst, at jeg tabte denne her kamp. Men sådan er boksning. Alt kan ske i ringen, og alle vidste jo godt, at jeg skulle op og vinde den kamp. Det er det, der rammer endnu hårdere,« siger Dennis Ceylan og tilføjer:

»Det var jo ikke, fordi jeg blev udbokset. Så havde det været en anden snak. Det var et heldigt slag.«

Manden med magten over Dennis Ceylans karriere er promotor Nisse Sauerland. Han fortæller, at han skal have et møde med bokseren, hvor fremtiden skal afklares.

»Vi må sætte os ned og tale sammen. Det var formentlig det mest heldige slag, jeg har set i mit liv. Han (Jesus Sanchez, red.) svingede bare ud i mørket,« siger Nisse Sauerland til BT.

Team Sauerland har de seneste måneder luget godt ud i deres danske boksere. Her står eksempelvis Abdul Khattab, Patrick Nielsen, Rashid Kassem, for bare at nævne nogle, uden kontrakter.

Derfor kunne nederlaget til Dennis Ceylan måske også betyde enden på et samarbejde, der begyndte i 2012.

Det ønsker Nisse Sauerland dog ikke at tage endeligt stilling til lige nu.

»Det er noget skidt for hans karriere, men vi må se på det sammen. Vi må se, hvad han vil. Han burde jo besejre folk som Jesus Sanchez og heller ikke blive fanget af et lykketræf,« fastslår Nisse Sauerland.