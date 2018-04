Ubehøvlet. Grov.

Sådan beskrives Tiger Woods opførsel over for tidligere præsident Bill Clinton, da de i 2006 skulle spille en runde golf sammen.

Ifølge flere amerikanske medier bliver episoden nøje beskrevet i den nye og opsigtsvækkende biografi ’Tiger Woods’, der er skrevet af Jeff Benedict og Armen Keteyian.

Bogen beskriver, hvordan golfstjernen skulle have været ’komplet ligeglad’ med Bill Clinton. Tiger Woods skulle også have insisteret på at køre i sin egen golfvogn, hvor han opslugt af sin mobiltelefon.

Og han skulle have grinet højlydt, hver gang Bill Clinton lavede et dårligt skud.

Bogen beskriver videre, hvordan mødet mellem de to store personligheder egentlig skulle have haft en udglattende effekt oven på en kontrovers mellem dem i 1997, hvor Tiger Woods skulle have afvist at optræde mied Bill Clinton ved en mindehøjtidelig.

I 2006 skulle golfstjernen have sagt, ’jeg kan ikke vente med at tale om f…. (ord for det kvindelige kønsorgan, red.), mens han ventede på eks-præsidentens ankomst.

Senere skulle han have sagt, ’hvordan kan du huske alt det lort?’ til Bill Clinton, der var i gang med at fortælle noget.

»Han var virkelig irriterende,« sagde et vidne dengang ifølge bogen:

»Den dag blev tydeligt for mig, hvordan Tiger Woods i virkeligheden var. Jeg har aldrig set præsidenten blive behandlet sådan af nogen andre.«

I et indlæg hos golfmagasinet Golf Digest afviser en af Bill Clintons tidligere rådgivere bogens beskrivelse af golf-mødet med Tiger Woods.

»For så kort et afsnit er det slående, hvor meget der er forkert både forkert og i ånden,«skriver Doug Band, der var med på golfbanen dengang i 2006.

»Jeg var med i alt, der havde med besøget at gøre, og der er knap et sandt eller præcist ord i uddraget fra bogen. Hele tanken om, at Tiger Woods ikke vist respekt for præsidenten er falsk.«

Doug Band mener også, at Tiger Woods spørgsmål om, hvordan Bill Clinton kunne huske alt det lort’ var sagt med ’beundring’ og ’respekt’.

Bill Clinton sad som præsident fra 1993-2001. .

Tiger Woods’ karriere er siden gået ned ad bakke. Han blev i 2009 afsløret i at have været sin hustru Elin Nordegren utro med adskillige kvinder. De blev skilt året efter.

Igen i dag beskylder en ekskæreste Tiger Woods for at have haft en affære undervejs i deres forhold. Det ser i øjeblikket ud til at ende i en retslig tvist.

Han stiller fra torsdag op i den traditionsrige Masters-turnering.