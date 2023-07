Den tyske bodybuilder og fitnessinfluencer Jo Lindner er død i en alder af bare 30 år.

Han var bedre kendt under navnet 'Joesthetics,' hvor han på Instagram lagde træningsvideoer og kostråd op til mere end otte millioner følgere.

Det tragiske dødsfald har kæresten Nicha bekræftet på Instagram:

'I går døde han som følge af en aneurisme. Jeg var der med ham på værelset. Han var bare i mine arme. Det her skete alt for hurtigt.'

Hun skriver også, at Jo Lindner for kun få dage siden havde brokket sig over, at han havde ondt i nakken, men at han ikke helt forstod, hvad det kunne være, som var skyld i smerten.

Et aneurisme er en udvidet eller udposet pulsåre, hvor der ofte er der ingen symptomer.

Det kan være en livsfarlig tilstand, hvis aneurismet brister.

'Hvis du kendte ham, som jeg gør... Han er den mest fantastiske og utrolige person i denne verden. Han har gjort så meget, og han er kommet så langt helt selv. Så husk ham som 'Joesthetics,' skriver kæresten i opslaget på Instagram.