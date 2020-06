De fleste, som har overværet en bodybuilder-konkurrence, har nok tænkt på, hvordan det kan lade sig gøre at få sådan en krop.

Ifølge den tidligere amerikanske bodybuilder Ronnie Coleman, kræver det blandt andet brug af ulovlige midler.

For i podcasten The Joe Rogan Experience fortæller han, at det ikke er muligt at blive lige så stor, som han var, da han deltog i konkurrencer, uden brug af steroider.

»Nej, du kan ikke blive så stor uden. Men du skal også have genetikken til det. Du kan se på baseball-spillere, der har forsøgt sig med det, og så på os (bodybuildere, red.). De ville ikke kunne blive lige så store, selv hvis de ville,« siger Ronnie Coleman i podcasten og tilføjer:

Ronnie Coleman siger i podcasten, at han begyndte på steroider, fordi han var træt af at tabe i bodybuilding-konkurrencer. Foto: Instagram / ronniecoleman8

»Det er måske kun én procent, der kan blive så stor, som jeg var.«

Den nu 56-årige Ronnie Coleman fortæller videre i podcasten, at han begyndte at tage steroider af en helt simpel grund.

»Jeg var træt af at tabe. Den højeste placering inden da var en tredjeplads eller sådan noget. Efter noget tid sammenligner du og tænker 'lad os gøre det her ligeværdigt',« siger Coleman.

Livsstilen som bodybuilder er dog ikke nødvendigvis en ren fornøjelse, fortæller Ronnie Coleman, der måtte leve under en hård diæt, mens han trænede til konkurrencer.

Mens Ronnie Coleman konkurrerede i Mr. Olympia, måtte han stå op om natten for at spise. Foto: Instagram / ronniecoleman8

Typisk ville et måltid bestå af et halvt kilo kylling suppleret af mellem et og to deciliter ris. Et måltid, som Ronnie Coleman ville indtage seks gange i døgnet, for at opnå en fedtprocent på blot 0,33 procent.

»Det er svært at spise sådan, så jeg ville stå op om natten for at spise, og gå tilbage i seng,« siger Coleman, der tilføjer at det var et resultat af, at han ville være sulten for minimum hver tredje time.

Bodybuilder-livsstilen har dog også haft sine omkostninger for den 56-årige Coleman.

Blandt andet fortæller han i podcasten, at han har haft 13 operationer gennem sit liv fordelt på både ryggen, hoften og nakken.

Ronnie Coleman sidder stadig på en delt førsteplads i forhold til flest Mr. Olympia-titler og flest titler vundet i træk. Foto: Instagram / ronniecoleman8

Derudover siger den tidligere Mr. Olympia-vinder, at han ikke længere er i stand til at gå langt uden støtte, hvorfor han ofte bruger krykker eller en kørestol til at komme rundt.

Ronnie Coleman vandt Mr. Olympia otte år i træk fra 1998 til 2005, og tangerede dermed den forhenværende rekord fra 1984 til 1991 for flest titler i alt og for flest titler i træk, der blev sat af amerikaneren Lee Haney.