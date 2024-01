Joe Ladnier blev af familien meldt savnet kort efter, at bodybuilderen forsvandt juleaftensdag.

60-årige Joe Ladnier var i sin storhedstid en af verdens bedste powerliftere, hvor han blandt andet vandt VM-sølv tilbage i 1983 i kategorien for mænd på 100 kilo.

Familien blev straks bekymret, da Joe Ladnier forsvandt, fordi han tog medicin dagligt, efter han han havde fået transplanteret en nyre.

Fitness Volt skriver, at amerikaneren blev fundet død af Jackson County Sheriff’s Department i den amerikanske delstat Alabama 29. december.

Foto: Facebook/Joe Ladnier

I første omgang havde familien ellers håbet om, at de ville finde Joe Ladnier i live, da datteren bekræftede, at Joe Ladniers bil blev fundet parkeret og ikke var ødelagt. Hans datter udtrykte derfor håb om, at Joe Ladnier var til fods og i live.

Desværre blev hans lig kort efter også fundet få hundrede meter fra den parkerede bil.

Myndighederne har meldt ud, at efterforskningen af ​​sagen stadig er i gang, men det er endnu ikke blevet offentliggjort, om sagen efterforskes som et drab.

Joe Ladnier deltog i over 50 godkendte styrkeløftningskonkurrencer i løbet af flere årtier. Han ejede et fitnesscenter i byen Hurley og arbejdede som personlig træner.

Joe Ladnier efterladers sig hustruen Lori, 10 voksne børn og 14 børnebørn.