De fik ilt i fire timer, skriver skilegenden kone om børnene.

Det endte heldigvis godt for Bode Millers børn, da de blev ramt af kulilteforgiftning.

Parrets yngste på 19 måneder samt tvillingerne på tre år havde for to uger siden fulgt med, da en kran arbejdede uden for deres hoveddør, hvor den skulle fjerne familiens spabad, der ikke virkede.

Maskinen udledte tilsyneladende skadelige udstødningsgasser, og børnene endte på hospitalet, fortæller skilegendens kone, Morgan.

De hastede til hospitalet, hvor børnene fik ilt.

»Det var en forfærdelig oplevelse, men heldigvis er alle okay. Men jeg vil gerne minde alle forældre om farerne ved kulilte,« skriver hun.

Miller-parret har været gift siden 2012, og i 2018 gennemgik de en sand tragedie, da deres dengang 19 måneder gamle datter Emmy døde i en drukneulykke.

Bode Miller havde stoppet karrieren et år forinden efter blandt andet at have vundet seks OL-medaljer og fire VM-titler.