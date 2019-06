Slagene fløj gennem luften, da lørdagens ottende MMA-kamp i KB Hallen blev afviklet.

Den stod mellem danske Carlos Zamora og norske Mandt Johnsen, der indtog buret ved Olympian Fight Night.

Og der blev ikke sparet på slagene i opgøret, der da også endte med, at blodet flød fra Carlos Zamoras ansigt. På et tidspunkt var danskeren i store problemer, men det lykkedes ham at holde sig inde i opgøret, så de kæmpede alle tre omgange. Her måtte Carlos Zamora dog se sig klart besejret - målt på dommerstemmerne - da Mandt Johnsen vandt 3-0.

»Jeg synes, Zamora gjorde det godt,« lød dommen efterfølgende fra Martin Bøge, der er B.T.s MMA-ekspert.

Carlos Zamora har dyrket MMA siden 2012, og inden da var han kendt fra tv. For i 2010 medvirkede han i det populære reality-program 'Paradise Hotel' på TV3, hvor han sammen med en række andre singler blev indlogeret på et luksuriøst hotel i Mexico.

Han gik dog ikke hele vejen, da hans partner dengang sendte ham ud af programmet for 10.000 kroner og en shoppingtur.

I tiden efter programmet arbejdede Carlos Zamora blandt andet som tennistræner, inden han altså kastede sig over MMA ligesom han også dyrker wrestling. Og efter opgøret fortalte han, at han gerne vil fortsætte med begge ting, hvis det gør ham glad.

