Den 49-årige blinde triatlet Gerrard Gosens fra Australien er blevet udelukket fra konkurrence, selvom han aldrig er blevet testet positiv.

Det samme kan man dog ikke længere sige om hans 'fører', Stephen Thompson.

I deres sidste løb sammen blev de begge testet for doping, og de afleverede begge to en negativ test.

Men to dage før det løb havde Stephen Thompson deltaget i et triathlon løb på egen hånd. Her havde han vundet en sølvmedalje, men svaret på den efterfølgende dopingtest efter var ikke godt.

Testen viste spor af EPO, og det går nu ud over paraatleten, Gerrard Gosens.

Da Stephen Thompson blev testet positiv et par dage inden, han løb sammen med Gerrard Gosens, bliver de nu begge to udelukket fra alle professionelle konkurrencer, da udelukkelsen gælder fra dagen, lovovertrædelsen blev begået.

En beslutning som Gerrard Gosens er uforstående overfor:

»Jeg ville forstå det, hvis min 'fører' på den dato han konkurrede med mig blev testet positiv for doping, fordi der måske et sted langs løbet kunne have været en fordel. Men det er ikke tilfældet,« siger Gerrard Gosens til The Sunday Project.

Vis dette opslag på Instagram It was confirmed last week that @gerrardgosens is part of the Australian elite Paratriathlon team for the 2018 ITU World Triathlon Grand Final on the Gold Coast in September, where he’ll race with guide @steekomajeeko. This will be Gerrard’s second Paratriathlon World Championships after only taking up the sport two & half years ago. It was also confirmed this week that Gerrard’s category - Male PTVI - will be a medal event at the Tokyo 2020 @paralympics. Gerrard is currently ranked 9th in the world & with 10 places available on the start line in Tokyo, the hard work has only just begun. : @worldtriathlon/Emily Dimozantos. #tri #triathlon #paratri #paratriathlon #tokyo2020 #roadtotokyo #goldcoast @triathlonqueensland @triaustralia #swimriderun Et opslag delt af Gerrard Gosens (@gerrardgosens) den 10. Aug, 2018 kl. 12.06 PDT

Udelukkelsen fra konkurrencerne kommer højst sandsynligt til at koste Gerrard Gosens deltagelse ved de Paralympiske Lege i Tokyo 2020, da han ikke kan samle nok point til at kvalificere sig.

Paraatleten har forsøgt at få fat på Stephen Thompson, men uden held. Han har dog modtaget en e-mail fra ham, hvor han undskylder for, hvad der er sket, men benægter, at han nogensinde har taget doping:

»Tre års forberedelse ( til de Paralympiske Lege red.), og nu er det næsten tabt. Jeg har ikke fået et telefonopkald fra Stephen. Jeg har fået en e-mail, hvor han undskylder. Han benægter at have taget EPO. Han forsøgte at forklare det med, at han var på Bali. Han havde en tandinfektion og tog medicin,« fortæller Gerrard Gosens og fortsætter.

»Jeg er forvirret over, hvorfor han ikke tager telefonen og siger: 'Jeg er ked af det.' Undskylder ikke bare til mig, men de mennesker, der omgiver sig i mit team. Fordi de er lige så påvirket af det, som jeg er.«

Nu kan den 49-årige ikke gøre andet end at træne og håbe på det bedste:

»Alt, hvad jeg kan gøre nu, er at træne og sigte mod andre konkurrencer for at se, om jeg kan få nok point. Jeg kæmper en meget stor kamp.« siger Gerrard Gosens, og gør det helt klart, at han aldrig har rørt doping:

»Jeg er blevet testet hele min karriere som atlet. Den stærkeste ting jeg har taget er en kop kaffe eller en sportsdrik.«

De Paralympiske Lege i Tokyo 2020 afholdes fra den 25. august til den 06. september.