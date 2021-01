Natten til lørdag dansk tid vendte Conor McGregor tilbage til UFC-buret i en kamp mod Dustin Poirier.

Og det blev ikke et succesfuldt comeback. I anden runde blev McGregor nemlig banket i gulvet, og han tabte dermed på knockout.

Alligevel er det 32-årige Conor McGregor, der griner hele vejen til banken af de to kæmpere. Han har nemlig tjent klart flest penge på kampen.

Det skriver Daily Mail.

Dustin Poirier slog højst overraskende Conor McGregor natten til lørdag dansk tid. Foto: Jeff Bottari

McGregor har tjent omkring 150 millioner danske kroner på at træde ind i buret, mens Dustin Poirier måtte 'nøjes' med små 6,2 millioner danske kroner.

Det var første gang, at den irske UFC-kæmper var i kamp, siden han slog Donald Cerrone for lidt over et år siden. Efterfølgende sagde han, at han ville trække sig tilbage fra sporten.

Conor McGregor er vant til at tjene mange penge på sine kampen. Derimod er det højeste, som Dustin Poirier har fået ind på kontoen efter en tur i buret.

Det forventes nu, at 32-årige Dustin Poirier vil stige betydeligt i løn i fremtiden i forbindelse med UFC-kampe.

Der er i skrivende stund ingen meldinger om, hvem der bliver næste modstander for hverken Conor McGregor eller amerikaneren.