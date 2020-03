Coronavirus har efterhånden ødelagt en masse festivitas, og det gælder også for håndboldspilleren Casper U. Mortensen og dennes kone, TV2-værten Stine Bjerre.

Således måtte han komme op med en alternativ måde at fejre sin kone, på, da hun tirsdag fyldte år.

Bag computerskærmen sad Stine Bjerre klar med hænderne for øjnene, da Casper U. Mortensen så talte ned og lod flere af Stine Bjerres kære synge fødselsdagssang for hende.

Og den gik lige i kassen.

Stine Bjerre blev overskyllet med følelser og tagger sig selv som 'tudeprinsesse' på Instagram, hvor hun har lagt videoen op.

»Min første fødselsdag med udgangsforbud blev en af de mest rørende. Efter 17 dage i isolation var det så fantastisk at “se” en masse veninder. Tak,« skriver Stine Bjerre som tekst til videoen.

Casper U. Mortensen og Stine Bjerre har boet i Spanien i næsten to år.

