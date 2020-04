Iskoldt svar på sexistisk joke

Kendall Jenner er supermodel, en del af verdens måske mest kendte familie og så er hun iskold på de sociale medier.

Den 24-årige superstjerne blev forleden set sammen med NBA-spilleren Devin Booker, da de to sammen var ude at blive luftet lidt i disse corona-tider med social afstand. Det amerikanske medie TMZ bragte historien, og så rullede rygterne ellers.

Der blev på sociale medier spekuleret i, at de to var et par, og det fik en bruger på Twitter til at lave sjov med, at Kendall Jenner blev ‘kastet rundt’ blandt NBA-spillere.

En anden bruger kom Kendall Jenner til undsætning, og så gik supermodellen selv på banen med en kølig reaktion.

»De snakker som om, at jeg ikke selv har fuld kontrol over, hvad jeg gør med den her ‘cooch’ (slang for vagina, red.),« tweetede Kendall Jenner og blev hyldet af mange.

Blandt andet søster Kylie Jenner var svært tilfreds med Kendall Jenners reaktion på den joke, der har rod i, at Kendall Jenner har datet et par NBA-stjerner, men det kommer vi til.

»Årets tweet,« skriver Kylie Jenner med tryk på, at hun finder søsterens reaktion ekstremt sjov.

Kendall Jenner skulle blot være venner med Devin Brooker, der til dagligt har sig en femårig aftale hos Phoenix Suns med en samlet lønpakke på omkring en milliard kroner.

Men de to tilhører ifølge TMZ altså en mindre kreds af venner, der har fundet sammen i de her tider, hvor social afstand er vigtigt. Tidligere har Kendall Jenner dog angiveligt datet - eller haft stævnemøder, hvis du er mere til den gammeldags version - med forskellige NBA-spillere.

Det skulle angiveligt dreje sig om Blake Griffin, Jordan Clarkson, D’Angelo Russell, Ben Simmons og Kyle Kuzma, der på mere eller mindre troværdig vis er blevet sat i forbindelse med Kendall Jenner.

Om det har været som venner eller mere end det, vides ikke med sikkerhed, men det er stensikkert, at Kendall Jenner i hvert fald selv har helt styr på, hvem hun har lyst til at ses med eller ej.

Herunder kan du se, at Kendall Jenner blandt andet har gået Victoria's Secrets kendte modeshow samt uddelt priser ved Emmy Awards.

