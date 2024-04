»Det føles som en kniv i ryggen, hvordan det her er blevet kommunikeret ud.«

Sådan lyder det fra den hollandske superstjerne Jutta Leerdam, efter hun mandag blev droppet af storholdet Jumbo-Visma

Skøjtestjernen åbner op om bruddet med holdet til det hollandske medie De Telegraaf, og hun mener i den grad, at det blev gjort på en uskøn måde.

»Vi havde en klar plan for vores samarbejde, men vi har ikke følt samme engagement, som er vigtigt for hende for at få succes. I sidste uge besluttede vi så at stoppe diskussionerne og afslutte samarbejdet,« lød udmeldingen fra holdets direktør, skøjtelegenden Sven Kramer, som Jutte Leerdam nu reagerer på.

Jutta Leerdam er færdig på det hollandske storhold, Jumbo-Visma. Foto: Marco De Swart/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jutta Leerdam er færdig på det hollandske storhold, Jumbo-Visma. Foto: Marco De Swart/AFP/Ritzau Scanpix

Hun bryder sig ikke om, hvordan hendes nu tidligere hold fremlagde det som om, at hun havde afvist et lukrativt tilbud om en kontraktforlængelse.

Efter udmeldingen om, at samarbejdet mellem den hollandske skøjtestjerne og Jumbo-Visma var forbi, skrev Jutta Leerdam følgende i et opslag på sin Instagram-profil:

'Jeg har brug for at prøve noget andet på det her tidspunkt i min karriere. Jeg har haft nogle hårde uger til at tænke over det. Jeg har altid fulgt mit hjerte, og jeg ved, hvad jeg vil fremover.'

Jutta Leerdam var altdominerende i sæsonen 2022-2023 på favoritdistancen 1000 meter, hvor det blandt andet blev til VM-guld på netop den distance i den sæson.

Foto: Angelika Warmuth/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Angelika Warmuth/Reuters/Ritzau Scanpix

I den efterfølgende sæson - som netop er afsluttet - har hun kæmpet med niveauet i store dele af sæsonen, hvor hun har skuffet ved flere store begivenheder.

Det blev dog til VM-bronze på 1000 meter i canadiske Calgary i år.

Nu skal Jutta Leerdam ud at finde på en ny måde til forberedelserne til vinter-OL i Milano i 2026.