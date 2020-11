Der blev givet og taget i nattens kæmpe UFC-event i Las Vegas, hvor danske MMA-fighter Nicolas Dalby blandt andet sejrede i sin kamp.

Men det er en anden kamp - eller nærmere bestemt en enkel episode fra en anden kamp, som for alvor har stjålet rampelyset efterfølgende.

I fighten mellem Mauricio 'Shogun' Rua og Paul Craig måtte førstnævnte grave dybt i sin ressourcer for at holde sig inde i tvekampen i ringen.

På et tidspunkt, hvor Rua var ved at løbe tør for benzin, lavede han på opsigtsvækkende vis en såkaldt 'oil check' - han stak simpelthen lige fingrene op i bagdelen på sin modstander. Se videoen øverst.

Det er ikke tilladt på den måde at 'tjekke modstanderens olie' i en MMA-fight.

Det tjener dog det formål lige at ryste modstanderen et kort øjeblik. Det bizarre trick var dog ikke nok for 'Shogun' til at vinde.

Hans skotske modstander tog i stedet sejren i overtiden i anden runde.

»Det var opløftrende. Det gav mig lige lidt ekstra energi,« jokede Paul Craig efter opgøret om episoden.