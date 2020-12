Coronavirus satte sportsverdenen i stå og ændrede rammerne radikalt, da det hele blev fløjtet i gang igen.

Knæler foran tomme tribuner.

Billedet er et symbol på to af de største overskrifter i 2020. Pandemiens indtog betød tomme stadiontribuner over alt i verden - heriblandt under Nations League-kampen mellem Danmark og Belgien. Efter den sorte amerikaner George Floyds død i politiets varetægt blev det desuden udbredt at knæle inden fodboldkampe og andre sportsbegivenheder for at støtte op om bevægelsen "Black Lives Matter", der sætter fokus på sorte menneskers rettigheder.

FC Midtjylland bliver dansk mester igen.

FC Midtjylland fejrer endnu et dansk mesterskab ved at løfte og kaste med klubbens cheftræner, Brian Priske. Midtjyderne sikrede sig titlen med en magtdemonstration, da guldrivalerne fra FC København blevet slået 3-1 på hjemmebane. Mesterskabet blev desuden startskuddet på midtjydernes første Champions League-deltagelse.

Super-Søren.

Team Sunweb-danskeren Søren Kragh Andersen kørte først over målstregen på 14. etape i dette års udgave af Tour de France. Han skulle seks dage senere gå hen og blive den første dansker til at blive dobbelt etapevinder under samme Tour de France, siden Michael Rasmussen gjorde det i 2007.

Ståles fyreseddel.

Der var grund til panderynker for både Ståle Solbakken og FC København efter en horribel start på sæsonen, der kulminerede i en fyring af klubbens mangeårige norske manager, som tog FCK til nye højder. Solbakken er siden blevet ansat som norsk landstræner.

Årets Sportsnavn.

Mads Pedersen kørte sig i den regnbuefarvede trøje, da han i 2019 vandt VM i landevejscykling. I begyndelsen af 2020 blev rytteren hædret for sin bedrift med titlen som Årets Sportsnavn under DR's Sport 2019-show i Jyske Bank Boxen i Herning.

Farvel til Formel 1.

Den danske racerkører Kevin Magnussen har kørt sit foreløbigt sidste Formel 1-løb. Danskeren brugte sit sidste år hos det amerikanske hold Haas i en bil, der langtfra var konkurrencedygtig, og han sluttede som nummer 20 ud af 23 i VM-stillingen med blot et enkelt point på kontoen. Magnussen skifter nu vejbane og skal i 2021 køre i den nordamerikanske sportsvognsserie Imsa.

Dansk boksesucces.

Bokseren Sarah Mahfoud vandt i februar en VM-titel i fjervægt, da hun slog den regerende argentinske verdensmester Brenda Karen Carabajal i Frederiksberg Hallerne. Det betyder også, at danskeren fortsat har gjort rent bord i sin professionelle karriere, der har budt på ti sejre ud af ti mulige.

Verdens hurtigste cykelryttere.

Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen og Michael Mørkøv. Det er navnene på de fire cykelryttere, der vandt VM-guld i 4000 meter holdforfølgelse ved at smadre den eksisterende verdensrekord, som de selv havde sat og slået igen tidligere ved samme stævne, med knap to sekunder. Her hyldes de på Københavns Rådhus.

Skuffede håndboldherrer.

De danske håndboldherrer skuffede fælt, da de måtte rejse hjem fra europamesterskaberne efter bare tre kampe. Det tidlige exit chokerede både landsholdet og de danske håndboldfans, der havde sat næsen op efter mere ovenpå VM-guldet i 2019.

Ny mand i landstrænersædet.

Trods succes under den forhenværende landsholdstræner Åge Hareide blev det i sommeren 2019 besluttet, at nordmandens kontrakt ikke skulle forlænges, og at Kasper Hjulmand skulle tage over. Her ses han i forberedelserne forud for sin første kamp i spidsen for nationalmandskabet mod Belgien i september.

Endelig mester.

Liverpool slukkede 30 års mesterskabstørke, da klubben fra Merseyside sikrede sig sit første af slagsen siden 1990. Guldet blev sikret efter en imponerende sæson, hvor Liverpool satte 99 point på kontoen og var alene i front nærmest fra dag et.

En golfstjerne blev født

Der var Emily Kristine Pedersen, og så var der alle de andre på Ladies European Tour i 2020. Den 24-årige dansker vandt fire turneringer, herunder tre i træk i november, og sluttede som samlet vinder af kvindetouren efter et par år med nedture både på og udenfor de velplejede græstæpper.

Forvist til baghaven

Coronapandemien lukkede alt ned i foråret. Også sportsverdenen, hvor udøvere måtte tage alternative midler i brug for at holde sig i gang. Her træner den britiske triatlet Lloyd Bebbington svømning i sin baghave.

Så tæt på og alligevel så langt fra

Neymar blev hentet til Paris Saint-Germain for at føre den franske mastodont til toppen af fodboldeuropa og vinde Champions League. Det så ud til at lykkes i 2019/20-sæsonen, men Bayern München viste sig for stærk i finalen, som PSG tabte 0-1 på et mål af Kingsley Coman.

Farvel til et ikon.

Los Angeles blev indhyllet i sorg, da Kobe Bryant - der havde ført et af byens basketballhold, Lakers, til fem NBA-mesterskaber - pludselig døde i en helikopterulykke i januar. Datteren Gianna mistede også livet i ulykken, og deres ansigter dukkede op på adskillige vægge i dagene efter som en hyldest.

Serbisk knockout.

Novak Djokovic havde endnu ikke tabt en eneste kamp i 2020, da han mødte op til fjerderundekampen mod spanske Pablo Carreño Busta ved US Open i september. Med denne gang måtte serberen gå fra banen med bøjet nakke. Ikke på grund af et nederlag, men fordi han var blevet diskvalificeret for at have ramt en linjedommer med en tennisbold.

Til væddeløb i stuen

Nedlukningen af al sport gik ikke kun ud over udøverne og deres arbejdsgivere. Også dem, der normalt sidder på tribunerne, måtte finde andre måder at følge med på.

Historiske Hamilton.

Formel 1-stjernen Lewis Hamilton tog ikke blot endnu et verdensmesterskab i 2020. Briten mejslede også sit navn ind i historiebøgerne, da han slog legendariske Michael Schumachers rekord for flest grandprixsejre og tangerede tyskerens rekord for antal VM-titler.

Adios Diego.

En af de mest funklende stjerner på fodboldverdenens himmel blev slukket, da Diego Armando Maradona døde i slutningen af november i en alder af blot 60 år. "El Diego" førte Argentina til en uventet VM-triumf i 1986, og hans død udløste tre dages landesorg. I Napoli, som han vandt to italienske mesterskaber med, blev klubbens stadion omdøbt i fodboldlegendens navn.

Udskudt OL.

Tokyo skulle i sommer have dannet ramme for OL, men på grund af coronapandemien blev årets store sportsfest udskudt til 2021.

Uovervindelige Rafa.

Rafael Nadal fastholdt i 2020 sin plads på French Open-tronen. Den spanske gruskonge vandt grand slam-turneringen for 13. gang og fjerde år i træk, da han i finalen slog Novak Djokovic. French Open begynder normalt i slutningen af maj, men var i år udskudt, så første slag blev slået i slutningen af september.

Det forbudte skifte.

Han havde egentlig forladt Brøndby og dansk fodbold i januar, men i august dukkede Kamil Wilczek igen op i Superligaen. Denne gang dog i FC Københavns hvide trøje. Et skifte, der udløste voldsomme reaktioner på den københavnske vestegn, hvor polakken i flere år lavede mål på stribe.

/ritzau/