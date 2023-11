Der er særligt én ting, man ikke skal gøre, hvis man vil undgå rasende skistjerner.

Lad være med at ødelægge en skiløjpe.

For ellers bliver man nærmest lagt for had på de sociale medier.

Sådan var det i hvert fald i forrige weekend, hvor et billede har skabt vrede blandt flere store skinavne, der mener, at løjper er forbeholdt skiløbere og ikke andre. Du kan se billedet nederst i artiklen.

Det skriver Dagbladet.

På billedet, som den norske skiløber Kasper Moen Flatla har delt på X, kan man se to personer vandre rundt på en klargjort løjpe inden et løb.

'Kan nogen forklare mig, hvorfor det er en god idé at gå rundt på en helt klargjort skiløjpe?' skrev nordmanden forundret på det sociale medie.

Kort efter gik opslaget da også en smule viralt, og i den forgangne weekend var der så flere af de svenske skistjerner, der blandede sig i debatten.

»Det er foruroligende. Selvfølgelig, hvis det kun var de to personer, der gjorde sådan noget, ville der ikke være noget problem. Men hvis der er mange, der gør det, så er det noget helt andet. Det er ærgerligt. Både for dem, der klargør løjperne, og dem, der bruger løjperne,« lyder det fra Maja Dahlqvist til Expressen ifølge Dagbladet.

Hun bakkes i øvrigt op af sin svenske kollega Frida Karlsson.

»Løjperne er ikke lavet til dem, der er ude for at gå en tur. Jeg er ikke en sur, gammel mand, men når jeg ser sådan noget, tænker jeg på mit. De ødelægger det for os, der står på ski,« forklarer hun.